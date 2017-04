Augmenta la por que esclati una guerra a la penínsulacoreana

La possibilitat que Corea del Nord porti a terme en les pròximes hores un assaig nuclear, després de les últimes demostracions de força dels EUA, ha augmentat el temor de la comunitat internacional que esclati una guerra a la península coreana. «Si hi ha una guerra, el resultat serà una situació en què tots hi perdran i ningú resultarà guanyador», va assegurar el cap de la diplomàcia xinesa, Wang Yi, després d'advertir que qui la provoqui «haurà d'assumir les seves responsabilitats històriques i pagar el preu».



La crida a la contenció de la Xina, principal aliat de Pyong-yang, arriba després de l'alarma generada per la possibilitat que Corea del Nord faci la seva sisena prova atòmica, ja que imatges de la seva base nuclear indiquen que l'Exèrcit estaria llest per realitzar una nova detonació. Pyongyang, que no ha confirmat ni desmentit aquesta possibilitat, va criticar amb duresa els EUA per desplegar «actius nuclears massius», després de l'enviament d'un portaavions a la zona, el que pot portar a «una guerra termonuclear en qualsevol moment i suposar una seriosa amenaça per a la pau i seguretat mundial». «Els EUA han introduït a la península coreana, el punt més calent del món, actius nuclears massius, i amenacen seriosament la pau i la seguretat de la península i porten la situació a la vora de la guerra», s'indica en un comunicat del ministeri d'Exteriors.