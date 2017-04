Cifuentes la fa grossa: 'Tinc amigues feministes que van perfectament arreglades'

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, considera "important que un mori amb dignitat" i ha revelat que, després del greu accident de moto en què va estar a un pas de la mort a l'agost de 2013, "no li agradaria" que l'haguessin mantingut en coma. "Li vaig perdre la por a la mort i això fa que l'hi perdis a gairebé tot. M'ha fet lliure", relata la presidenta en una entrevista que publica aquest dissabte la revista 'S Moda' en què assegura que "aprens a valorar les coses importants i t'adones que són molt poques ".



Encara que ella "no voldria" que la mantinguessin amb vida artificialment si no hagués despertat del coma, Cifuentes afegeix que "el concepte de mort digna també és relatiu" i que cada persona "tindrà una opinió diferent". "És un debat que jo no vull obrir, ho dic així de clar, perquè crec que no he de ser jo la persona que l'obri", continua la presidenta.



Cifuentes i el feminisme

Cristina Cifuentes hoy nos ha dado una lección a todas las feministas... No tomarla como ejemplo... jamás?? pic.twitter.com/HSs7YO6CNx „ PODEMOS (@ahorapodemos) 15 de abril de 2017

"Gracias" a mujeres como Cristina Cifuentes no se necesitan hombres machistas „ Verónica Hdez (@veronica__hdez) 15 de abril de 2017

Cristina Cifuentes tiene muchas amigas feministas que se duchan y hasta se depilan,que es lo importante.Lo que no tiene son amigos honrados „ Félix Perroflauta (@theflutedog) 15 de abril de 2017

Després de defensar el paper "molt important" del feminisme per aconseguir la igualtat, creu que "ara, aquesta fase ja està superada". "El problema del feminisme tradicional és que en algunes ocasions s'ha identificat amb la defensa de les dones, però. Jo crec que ells han de ser els nostres aliats, no els nostres enemics", continua.La presidenta expressa el seu gust per la moda i defensa la importància de la imatge: "quan estàs representant als ciutadans has de fer-ho amb dignitat i això inclou tenir cura del teu aspecte físic". Així mateix, fa broma amb que "quan et reuneixes amb homes i, aconsegueixes moltíssim més".Aquestes paraules són les que han generat més polèmica i han estat molt comentades a les xarxes socials. I més quan després, qüestionada per si aquesta actitud de "fer-se la tonta" no s'enfadaria a moltes dones feministes, ha expressat que "el feminisme va canviant. Abans hi havia més estereotips. És com dir que si ets feminista no et pots pintar l'ull, ni et pots arreglar, ni posar-te taló. Tinc amigues que".Preguntada si es veu com a presidenta d'Espanya, contesta: "No. Des que vaig tenir l'accident,. Per a mi només existeix el present. No miro la vida a llarg termini, ni tan sols a mig. Ara sóc presidenta de la Comunitat de Madrid i m'agrada. Com a molt, em plantejo acabar la legislatura ".