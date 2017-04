La «mare de totes les bombes» dels EUA inutilitza una base d'EI a l'Afganistan

El bombardeig a l'Afganistan amb el projectil GBU-43, anomenat la «mare de totes les bombes», ha arrasat una estratègica base d'Estat Islàmic (EI) i ha matat almenys 36 dels seus membres, tot i que autoritats locals a la província de Nangarhar ja parlaven anit d'almenys 92 morts. «Era l'arma correcta contra l'objectiu correcte», va explicar el cap del contingent nord-americà a l'Afganistan, el general John Nicholson, en fer balanç del bombardeig que es va dur a terme dijous i en què Washington va donar llum verd a l'ús de la bomba convencional més gran utilitzada des de la Segona Guerra Mundial.



El portaveu del governador de Nangarhar, Attaullah Khogyanai, va assenyalar que el nombre de combatents d'EI abatuts en l'operació era de 92, tot i que des del ministeri de Defensa de l'Afganistan van rebutjar confirmar o desmentir aquesta xifra i van asse-nyalar que avui s'oferiran noves dades.



Nicholson, també màxim responsable de la missió de l'OTAN al país asiàtic, va explicar que l'objectiu era posar fi a un complex de túnels, coves i búnquers al districte Achin de Nangarhar que EI feia servir com a base d'operacions. En aquest context, va afegir el comendament militar, la bomba, de 10 tones, es presentava com «una arma efectiva» amb l'objectiu d'eliminar un «gran obstacle» en la lluita contra el grup gihadista a l'Afganistan.



Nicholson va explicar que fins ara s'havien comptabilitzat un total de 36 víctimes mortals en l'atac i va destacar, com va informar l'executiu d'Aixraf Gani, que no es van produir baixes civils.



El portaveu del ministeri de Defensa afganès, Dawlat Waziri, va assegurar que només una família vivia a la rodalia del lloc del bombardeig i que havia estat evacuada poques hores abans de l'acció militar. L'àrea bombardejada era impossible d'aclarir sense aquesta operació i era l'única opció contra aquesta base, ja que en una part tenia una profunditat de prop de 30 a 40 metres», va afegir. El portaveu militar també va afirmar que el «bombardeig va ser efectiu i un pas útil perquè va destruir la principal base d'EI» al país. La base estava situada en una zona muntanyosa a la part més elevada de la vall Momand, al districte Achin.



El vicecap del Consell Provincial de Nangarhar, Zabihullah Zmarai, va explicar que en els dar-rers dos anys, quan EI va fer la seva aparició a l'Afganistan, el grup gihadista va expandir i va millorar l'antic sistema de conductes existent i construir altres túnels per fer-lo més resistent als bombardejos a la zona.



Zmarai, que diverses vegades ha format part de les operacions sobre el terreny de les forces afganeses, va explicar que la «gran bomba» era la gran esperança per liquidar-los.





Operació conjunta



Mentre les tropes afganeses i nord-americanes encara són sobre el terreny i continuen la tasca de rebuig, les reaccions no s'han fet esperar. El cap de govern, Abdul·là Abdul·là, va assenyalar a Twitter que la bomba va ser llançada en coordinació entre els dos països en una zona que EI feia servir com a camp d'entrenament, dipòsit d'armament i base. «La naturalesa conjunta de l'operació mostra la nostra resolució comuna d'eliminar EI i els santuaris ter-roristes que hi ha al nostre país», va dir.



Però també hi va haver veus crítiques amb l'operació, i va ser especialment sonora la de l'enviat especial de Gani i ambaixador afganès al Pakistan, Omar Zakhilwal, que va qualificar el llançament de la bomba de «reprovable i contraproduent». «Si les bombes grans fossin la solució nosaltres seríem avui el país més segur de la Terra», va afegir.