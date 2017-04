Millo diu que Rajoy no es reunirà amb Puigdemont si és per incomplir la llei

El delegat del govern central a Catalunya, Enric Millo, ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio que una reunió entre Mariano Rajoy i Carles Puigdemont «només té sentit si l'objectiu és buscar una sortida a la situació que no passi per incomplir la legalitat vigent».



Millo ha considerat que li sembla «sorprenent» que el Govern català segueixi «enrocat» en el referèndum sobiranista «malgrat que sap perfectament que aquest és un camí que no té sortida».



En l'entrevista a Catalunya Ràdio, Millo s'ha referit a les declaracions de la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, en una entrevista a Efe, en què va remarcar que el diàleg amb el govern central està «bloquejat», però que el Govern es dóna encara dos mesos de marge per intentar pactar el referèndum abans de fer el pas a l'escenari unilateral. «És una mica sorprenent que el Govern es mantingui enrocat en aquesta posició després de tants mesos en els quals sap perfectament que aquest és un camí que no té sortida», ha subratllat el delegat del govern central a Catalunya.



«Malgrat això, el Govern, amb un canvi de president, ha mantingut aquest full de ruta, contrari a la majoria social i a la legalitat vigent, que no porta a cap lloc que no sigui un carreró sense sortida», ha recalcat.



Millo ha considerat que «la pilota és a la teulada de la Generalitat», però ha reiterat que si el Govern català «insisteix a mantenir la posició que té, l'objectiu final de la qual és vulnerar i trencar el marc legal vigent, no té cap sentit plantejar-se un acord».