Els problemes judicials de Le Pen sacsegen la campanya francesa

Els problemes judicials de la líder ultradretana Marine Le Pen van sacsejar ahir la campanya presidencial francesa, després que es conegués que els magistrats han demanat que s'aixequi la seva immunitat parlamentària per poder interrogar-la sobre uns presumptes llocs de treball ficticis.



La notícia va provocar en un primer moment sorpresa en el seu partit, el Front Nacional (FN), que finalment va optar per minimitzar-la i inscriure dins la dinàmica «normal» d'una investigació que, asseguren, persegueix tacar la imatge de la candidata per impedir la seva arribada a l'Elisi.



La immunitat com a eurodiputada ha permès fins ara a Le Pen no acudir a les convocatòries policials i judicials en el marc de les indagacions sobre el pagament amb fons del Parlament Europeu a assistents parlamentaris que presumptament treballaven per al Front Nacional.



Els magistrats, que també van sol·licitar aixecar la immunitat d'una altra eurodiputada ultradretana, Casa-Christine Boutonnet, ja han imputat dos col·laboradors del partit.



Marine Le Pen ja va ser sancionada a l'Eurocambra per aquests llocs de treball –per la qual cosa li han embargat el seu sou de diputada europea–, però la justícia francesa investiga des del març del 2015 si hi ha també delicte en l'àmbit nacional. La notícia es va fer pública en un moment en què Le Pen registra una tendència a la baixa en els sondejos, que ja no donen per descomptada la seva presència a la segona volta de les presidencials del 7 de maig.



Fins ara, els problemes judicials de la líder ultradretana, que té oberts fins a sis fronts en els tribunals, no semblaven afectar la seva pujada electoral i totes les enquestes la situaven com a gua- nyadora de la primera volta del pròxim dia 23.



Però en l'últim mes les enquestes registren una tendència a la baixa i la seva diferència amb els altres tres principals favorits, el socioliberal Emmanuel Macron, el conservador François Fillon i l'esquerrà Jean-Luc Mélenchon, se situa ara en poc més del marge d'error dels sondejos.



Segons la mitjana d'onze grans instituts demoscòpics, Le Pen i Macron, la tendència del qual també és de clara baixada, se situen ara per sota del 23% d'intenció de vot, mentre que Fillon i Mélenchon ascendeixen i es col·loquen, respectivament, amb el 19,5% i el 18,1%.



La majoria dels sondejos revelen, a més, un elevat nombre d'indecisos, al voltant d'un terç, molt superior al que es registrava a hores d'ara de la campanya als comicis passats, en què era d'un quart.



A això se suma que mai abans quatre candidats havien arribat a la recta final de la primera volta de les presidencials franceses amb opcions de passar a la segona, el que augmenta la incertesa.



Segons el vespertí Le Monde, el nerviosisme creix en l'equip de campanya de Macron, a qui els sondejos atribueixen l'electorat més volàtil.



Alguns integrants del seu equip recorden que el centre polític, pel qual ha apostat Macron, ha obtingut tradicionalment pitjors resultats dels que li auguraven els sondejos, pel que temen que es desinfli.