Els serveis sanitaris han perdut 3.000 metges des de l'any 2013

Els serveis sanitaris de l'estat tenen actualment una xifra aproximada de 27.402 facultatius residents, pel que continua el descens iniciat el 2013, ja que des d'aquell any fins a l'actualitat s'ha acumulat una reducció de gairebé 3.000 professionals.



Així consta en un informe del centre d'estudis del Sindicat Mèdic de Granada, el qual destaca que aquesta, a data d'abril, seria una xifra estimada de facultatius per any de residència. Madrid, Catalunya, Andalusia i Comunitat Valenciana són les autonomies que més en tenen, en abraçar, juntes, el 61 per cent dels facultatius de tot Espanya. En qualsevol cas, la quantitat global de la que parla l'estudi reflecteix, això no obstant, un descens continuat des del 2013, quan es va produir l'últim increment del qual es va fer ressò l'informe. Així, el 2016 hi havia 28.114 residents, 29.042 el 2015, 30.051 el 2014 i 30.364 el 2013.



L'informe assenyala que, «si en l'actual convocatòria –al maig– s'ocupen totes les places, es produirà un petit increment en el nombre de residents que prendran possessió de la seva plaça, ja que se n'han convocat 245 més». Amb tot, puntualitza l'estudi, la xifra continuarà «lluny» de les registrades en les convocatòries del 2010, 2011 i 2012. Els descensos, a més, apunten a una situació que, si no es corregeix, impedirà que tots els qui entrin en les facultats de Medicina puguin realitzar el seu període de formació especialitzada, que és obligatori per exercir després la professió mèdica en els serveis sanitaris espanyols i europeus.