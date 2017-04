Troben un cadàver en un edifici abandonat a Mollerussa

Els Mossos d'Esquadra van trobar dijous passat el cadàver d'un home en avançat estat de descomposició en un edifici abandonat de Mollerussa (Pla d'Urgell) que no presentava signes aparents de violència, segons van informar fonts de la policia autonòmica.



La policia va ser alertada el mateix dijous a la tarda per un veí de la localitat en detectar una forta pudor que provenia d'un immoble abandonat al carrer de Balmes de Mollerussa.



Els Mossos hi van acudir i a l'edifici van trobar el cadàver al qual estava previst que se li practicaria l'autòpsia per poder determinar la seva identitat i les causes de la mort, segons aquestes fonts.