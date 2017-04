Les víctimes mortals en les protestes dels últims dies a Veneçuela ja s'eleven a sis

L'oposició veneçolana va assegurar ahir que les protestes antigovernamentals dels últims dies han deixat almenys sis morts, en informar aquest divendres de la mort de Yey Amaro, un oficial de policia que va ser atropellat dimarts a l'estat Lara (oest) per suposats grups paramilitars.



El diputat opositor Alfonso Marquina, natural d'aquest estat, va assegurar a Efe que Amaro estava arribant a la seva residència quan va decidir intervenir en una protesta que hi havia en aquesta zona «per intentar mediar», quan va ser atropellat per un vehicle que, segons el legislador, era conduït per grups armats. Alguns mitjans locals van ressenyar aquest decés i van assegurar que la víctima tenia 37 anys i va estar diverses hores hospitalitzat abans de morir. El dues vegades candidat presidencial Henrique Capriles es va referir ahir també a aquest fet i als altres tres casos de morts en aquest estat que ja havien estat comptabilitzats per diverses autoritats. «Fins ara, que ho sàpiga el món, a Veneçuela han estat assassinades 6 persones, sis veneçolans han estat assassinats per cossos de seguretat per ordres de Maduro», va dir Capriles.