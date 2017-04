Acusen els EUA d'espiar el sistema bancari internacional

Documents publicats pels misteriosos pirates informàtics Shadow Brokers suggereixen que l'Agència de Seguretat Nacional dels Estats Units (NSA) va penetrar a la xarxa internacional financera Swift i va monitorejar diversos bancs del Pròxim Orient. Els documents, segons analistes de seguretat en computació, també mostren que la NSA va trobar nombroses vulnerabilitats en un alt rang de productes de Microsoft Windows utilitzats a ordinadors de tot el món.



Els analistes van explicar que els documents, que mostren vulnerabilitats desconegudes fins ara en el software i el hardware comuns, provenien de la NSA. Els experts consideren que els documents van ser robats d'una unitat hipersecreta de pirateria cibernètica anomenada Equation Group, de l'agència de senyals d'intel·ligència dels Estats Units.



«Les eines i gestes publicades han estat específicament dirigides a objectius de les primeres versions del sistema operatiu de Windows», va explicar l'especialista en seguretat Pierluigi Paganini al lloc d'internet Security Affairs. Els experts suggereixen que «la NSA apuntava el sistema bancari Swift a diversos indrets del món».



Els documents semblen indicar que la NSA es va infiltrar en dues oficines del servei de Swift, inclòs l'EastNets, que proveeix de serveis de tecnologia el Pròxim Orient per a Swift, amb seu a Bèlgica, i per a institucions financeres individuals. A través d'aquest punt d'entrada sembla que l'agència va monitoritzar diversos bancs i institucions financeres a Kuwait, Dubai, Bahrain, Jordània, el Iemen i Qatar.



EastNets va rebutjar aquestes afirmacions en un comunicat a la seva pàgina d'Internet. «Els informes que parlen de pirates informàtics a la xarxa de l'Oficina de servei d'EastNets són totalment falsos i infundats», va afirmar. «Podem confirmar que la informació dels clients d'EastNets no està compromesa de cap manera», va afegir.



Swift va assenyalar en un comunicat que aquestes afirmacions només involucren les seves oficines de servei i no la seva xarxa en línia. «No hi ha impacte en la infraestructura o dades de Swift, però entenem que la comunicació entre aquestes oficines de servei i els seus clients pot haver patit un accés previ per terceres parts sense autorització», va expressar.



«No tenim evidència que suggereixi que hi hagi hagut algun accés sense autorització a la nostra xarxa en línia o servei de missatgeria», va afegir. Shadow Brokers va aparèixer per primera vegada l'any passat quan va oferir vendre eines per al pirateig informàtic de la NSA.