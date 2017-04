Crítiques a la presidenta de Madrid per dir que «és útil fer-se la rossa»

Portaveus de PSOE, Podem i Ciutadans han criticat avui la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, per assegurar que l'estratègia de «fer-se la rossa» sense abaixar la guàrdia li resulta d'utilitat en reunions amb homes. En una entrevista al suplement SModa d'El País, Cifuentes fa broma amb dues frases utilitzades en el seu equip –«sense taló no hi ha reunió» i «cal fer-se la rossa» –, i afegeix: «quan et reuneixes amb homes i 'et fas la rossa', però sense abaixar la guàrdia, aconsegueixes moltíssim més».



A continuació, Cifuentes defensa el paper «molt important» del feminisme per aconseguir la igualtat, però considera que «aquesta fase ja està superada» i afegeix que «el problema del feminisme tradicional és que a vegades s'ha identificat amb la defensa de les dones, però a costa d'anar en contra dels homes». Després de la publicació de les declaracions, diversos polítics l'han criticat a les xarxes socials.