Cs afirma que al PDeCAT «se li ha escapat una veritat entre mentida i mentida»

El dirigent de Ciutadans Fernando de Páramo ha advertit que hi ha una crisi oberta al Govern i al grup de Junts pel Sí entre el PDECAT i ERC arran del referèndum d'independència, amb un intercanvi de declaracions entre les dues formacions, però també en el si de l'antiga Convergència, que es planteja un candidat autonomista si el procés fracassa.



Davant d'aquestes declaracions, De Páramo ha opinat que, «entre mentida i mentida», al PDECAT «se li ha escapat una veritat»: que hi haurà eleccions autonòmiques a Catalunya, previsiblement enguany. A més, el portaveu parlamentari de Ciutadans ha afegit que la crisi a Junts pel Sí s'ha aprofundit, més enllà del procés independentista, amb el fet que l'antiga Convergència i ERC votin de forma diferenciada a la cambra catalana. Per tot això, i en un moment en què, segons el seu parer, el President Carles Puigdemont i Oriol Junqueras «estan lluitant per la cadira», De Páramo ha instat a convocar eleccions autonòmiques per «no fer perdre més el temps als catalans. Hi ha d'haver eleccions, perquè la situació és límit».