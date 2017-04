El polèmic festival de música electrònica deixa Sant Jaume i estudia mudar-se al Ripollès

El festival Biomusicat es va celebrar l'estiu passat a Sant Jaume de Frontanyà i ara els organitzadors el volen traslladar fins a les Llosses, al Ripollès. L'esdeveniment congrega més de 2.000 persones, es fa durant quatre dies al juliol i la música electrònica no para ni de nit ni de dia. L'any passat va generar polèmica entre els veïns, que asseguraven que era una 'rave' encoberta.

Ara, l'organització ha iniciat les gestions per traslladar el festival fins a una finca forestal de Les Llosses. Ja hi ha hagut una trobada entre l'organització, el propietari de la finca i els responsables del consistori. L'alcalde, David Serrat, ha confirmat que encara no han tramitat formalment cap permís però avança que no és competència de l'ajuntament autoritzar o no l'activitat. "Es tracta de sòl no urbanitzable i nosaltres haurem de posar-ho en coneixement d'Urbanisme, que és qui té l'última paraula", ha manifestat. Els veïns comencen a organitzar-se i s'estan plantejant accions, com una recollida de signatures o fins i tot demanar que es convoqui una consulta.

La celebració d'un festival de música electrònica ha encès les alarmes entre els veïns del municipi de les Llosses, al Ripollès. En aquest poble de muntanya hi viuen 200 persones. Si la iniciativa privada tira endavant, el municipi multiplicaria per deu la població durant. El Biomusicat és un festival de música que dura entre quatre i cinc dies, durant els quals la música no para ni de nit ni de dia.

La primera edició, celebrada l'any passat a Sant Jaume de Frontonyà –que és el municipi més petit de Catalunya, amb només 29 habitants censats- ja va aixecar polèmica. Malgrat que l'alcalde veia bé la iniciativa, els veïns s'hi van oposar perquè consideraven que era una 'rave' encoberta, denunciaven que es faria malbé l'entorn i que els assistents (el 95% dels quals estrangers) anaven "passats de voltes".



Primeres reunions



Aquest any l'organització s'ha fixat en el tranquil poble de les Llosses i, concretament, en una finca forestal situada a uns quatre quilòmetres de la carretera, on hi ha una masia abandonada i que antigament havia estat terra de conreus.

A mitjans de març, l'alcalde, David Serrat, va reunir els regidors per explicar-los que s'havia trobat amb l'organitzador i també amb el propietari de la finca. De moment, el consistori només coneix de paraula les intencions dels promotors, ja que encara no hi ha cap permís demanat.

El tema també es va debatre al darrer ple municipal, on el secretari va informar que l'ajuntament no podia tenir l'última paraula sobre si es podia autoritzar o no l'activitat. Segons detalla l'alcalde, la finca on es vol celebrar el festival és sòl no urbanitzable i, com a ajuntament, simplement poden tramitar la llicència i fer-la arribar a Urbanisme, que haurà de decidir si compleixen els requisits per autoritzar l'esdeveniment.

A més, l'alcalde ha evitat pronunciar-se sobre què li sembla la iniciativa. "Com a alcalde em dec tant a defensar la petició que fa el propietari de la finca com les queixes dels veïns", manifesta. Serrat fa un pas més i avança que, si s'acaba fent, no hauria de provocar "mals de cap a ningú". "Si es deixa fer és perquè té tots els permisos", valora.

L'objectiu dels organitzadors és fer la festa al juliol. Segons exposen a l'ajuntament, s'han fixat en les Llosses perquè només a deu quilòmetre de Ripoll, on s'hi pot arribar fàcilment en tren o autobús.



Queixes dels veïns i l'oposició



La possibilitat que el festival es faci a la població ja ha encès les alarmes entres els veïns. A iniciativa del partit de l'oposició Les Llosses Participa, un grup de veïns es van reunir per poder debatre sobre l'assumpte. El regidor d'aquest grup, Jaume Cuní, lamenta que l'alcalde no està donant tota la informació i entén el neguit dels veïns. "Ja els he dit que faré d'altaveu de les seves queixes al ple", ha manifestat.

Els veïns ja han redactat un formulari per recollir signatures en contra de l'esdeveniment i també han plantejat a l'alcalde que faci una consulta perquè decideixin entre tots si volen o no que el poble aculli aquest festival. "Estan preocupats perquè és molta gent, passaran per davant de casa seva i tenen bestiar i també nens petits, és normal que no ho vegin bé perquè és una activitat que no s'ha fet mai abans al poble", manifesta Cuní.