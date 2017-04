El PSC de Manresa exigeix a l'alcalde que actuï si no confia en Estefanell i no traslladi a ERC la papereta

El grup municipal del PSC de Manresa va emetre ahir un comunicat en el qual lamenta que la disputa entre PDeCAT i ERC a la política nacional posi en crisi greu la governabilitat de la ciutat de Manresa; i «exigeix a l'alcalde, Valentí Junyent, que no faci de Ponç Pilat i no traspassi al president d'ERC de Manresa, Ramon Fontdevila, les atribucions (que són només de l'alcalde) de nomenar i destituir membres dels seu cartipàs de Govern a l'Ajuntament».



Segons el president del PSC a l'Ajuntament de Manresa, Felip González, «no són creïbles les paraules de presumpte enuig de Valentí Junyent al Regió7 si, després, l'alcalde es renta les mans, i traspassa a la direcció local d'ERC la resolució d'una suposada pèrdua de confiança en la seva primera tinent d'alcalde, Mireia Estefanell».



El polític socialista recorda que «no estem parlant d'un regidor o regidora qualsevol, parlem de la pèrdua de confiança en la número 2 del seu govern».



Per al PSC de Manresa, Valentí Junyent pretén nedar i guardar la roba, quedar bé amb els seus companys del PDeCAT –i especialment amb el Secretari d'Organització, el bagenc David Bonvehí– «però, alhora, pretén fer-ho eludint una responsabilitat que és política i legalment només seva».





Desconfiança creixent



El PSC de Manresa lamenta que l'actual creixent desconfiança entre els socis de la coalició Junts pel Sí que governa a Catalunya, tingui «la greu repercussió que està a punt de tenir en la governabilitat de la nostra ciutat».



I, sense entrar a valorar la veracitat o no dels fets que han precipitat la qüestió (perquè això s'acabarà dirimint als tribunals si David Bonvehí posa els fets en mans de la fiscalia), «el que sí que estem en l'obligació de fer és exigir a l'alcalde (i per correspondència a les direccions locals de PDeCAT i d'ERC) a posar la ciutat en el primer ordre de prioritats», afirma González.



«I, per demostrar que Manresa està per damunt de qualsevol altre interès partidista, el que cal és actuar amb celeritat sense haver d'esperar a que arribi dimarts que ve i a que hagin passat les festes de Setmana Santa per resoldre». I afegeix: «que no escenifiquin uns i altres i que, si s'han precipitat desconfiances, es resolguin amb la màxima celeritat», ha conclòs González.