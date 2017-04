Puigdemont diu que «ni autonomisme ni peix al cove» i garanteix el referèndum

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, va garantir la celebració del referèndum a través d'una piulada a Twitter ahir dissabte. «Ni autonomisme ni peix al cove ni tripartits», assegura en la piulada el President, que afegeix que «milions de persones a Catalunya ja ho han entès» i demanen el referèndum. «I el tindran», assevera.



La piulada arriba en plena polèmica per la filtració d'una conversa del secretari organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí, amb càrrecs del partit en què apostava per un «candidat autonomista» si el procés fracassava. El diputat portarà la filtració a la Fiscalia i el partit ha exigit a ERC que esclareixi si hi està al darrere (vegeu Regió7 d'ahir).



Puigdemont ha sortit així al pas de l'agitació generada arran de la gravació realitzada d'amagat a David Bonvehí, que en un dinar amb membres del seu partit el 31 de març a Manresa va apuntar, entre altres escenaris, la possibilitat que el procés sobiranista fracassi i el PDeCAT opti en les següents eleccions per un candidat «autonomista».



Davant els qui apunten a una eventual marxa enrere del PDeCAT en el seu gir independentista dels últims anys, Puigdemont ha donat per morta la via autonomista i el peix al cove que va caracteritzar els governs de Jordi Pujol.



També el conseller de Cultura, Santi Vila, va afirmar divendres a Olesa de Montserrat que el model autonomista «està esgotat» i que el sistema polític d'aquests últims 30 anys «ja no dóna més de si».



Ho deia només un dia després que es filtrés la conversa de David Bonvehí, coordinador organitzatiu del PDeCAT, on plantejava la possibilitat de presentar un candidat autonomista a les eleccions. Vila va comentar també que cal ser «fidels al mandat de la ciutadania i justos amb els nostres compromisos».



No era el primer cop que ho deia. El dia abans, el conseller de Cultura, Santi Vila, va declarar que «un polític que pensi en clau autonomista no té res a fer en l'opinió pública». El conseller va qualificar de «desafortunada» la reflexió de Bonvehí i va assegurar que actualment a Catalunya «l'autonomisme és mort».



Vila va lamentar tuits que havien relacionat la seva figura amb la d'un polític autonomista i va dir que estava «dolgut». El titular de Cultura va refermar el compromís de tot el govern i del PDeCAT perquè el procés «acabi bé».