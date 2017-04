Una setantena de nens moren en l'atac a un comboi de refugiats a Síria

Almenys 68 menors es troben entre les 126 víctimes mortals de l'atemptat perpetrat aquest dissabte contra un comboi d'evacuats civils que es trobava bloquejat prop de la ciutat siriana d'Alep i del que el govern sirià en responsabilitza els rebels recolzats per Estats Units, que han negat tota participació.

Altres 13 morts eren civils majors d'edat i la resta combatents que protegien el comboi de més de 5.000 residents de les ciutats d'Al Fua i Kefraya, sota control insurgent, que es dirigien a Alep, territori del govern, dins d'un programa d'intercanvi d'evacuats entre el govern i els rebels, que havia quedat paralitzat hores abans de l'atemptat.

Donat aquest últim balanç, proporcionat per la xarxa d'activistes de l'Observatori Sirià per als Drets Humans, aquest és el pitjor atac d'aquest tipus ocorregut a Síria en gairebé un any. L'ONG va precisar que entre els morts hi ha 98 veïns de Fua i Kefraya i diversos voluntaris de la Mitja Lluna Roja Síria, que estaven facilitant el procés d'evacuació.La font no va descartar que el nombre de morts augmenti perquè hi ha desenes de ferits, alguns d'ells de gravetat.

L'atemptat es va produir quan els autobusos amb evacuats de Fua i Kefraya, dos pobles de majoria xiïta de la província d'Idleb (nord-oest), esperaven en el pas de l'Rashidín per creuar a les àrees sota el control de les autoritats a Alep. Segons han declarat fonts sirianes a la televisió libanesa Al Mayadeen, l'atemptat va ser perpetrat per un terrorista suïcida al volant d ' "un vehicle amb tracció a les quatre rodes" que va començar a atraure els milers d'evacuats, sobretot als nens, amb aliments infantils al maleter del vehicle, "carregat amb una tona d'explosius". De moment, cap organització ha reivindicat aquest atac.

Aquestes mateixes fonts apunten que l'execució de l'atemptat convida a pensar en la participació d'un grup rebel per diversos motius. "La zona de Rashidin, on ha succeït l'atac, està ocupada per l'oposició siriana que financen les potències occidentals i les monarquies àrabs", segons aquestes fonts.

Per contra, el grup rebel Ahrar al Sham, un dels principals negociadors de l'acord d'evacuació amb les autoritats sirianes, ha negat tota responsabilitat en el "covard atac" que "serveix a les polítiques sectàries del règim sirià". "Aquest atac va contra els principis de l'islam i serveix a les polítiques sectàries d'un règim que, com beneficiat d'aquest atac, intenta encobrir les massacres de Ghouta i Jan Shaijún", segons un comunicat penjat pel grup al seu compte de Twitter, on fa referència a dos atacs químics dels que es responsabilitza les autoritats sirianes.

Fua i Kefraya està assetjats per diverses faccions islàmiques, entre les quals figura l'Organisme d'Alliberament del Llevant, exfilial d'Al-Qaida, que dominen gairebé tota Idleb.