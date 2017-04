Els barcelonins que insten a limitar el turisme superen els que en volen més

Els barcelonins que demanen limitacions al turisme ja superen els que volen atreure més turistes, segons l'Informe d'Activitat Turística 2016, que el proper 18 d'abril el govern municipal d'Ada Colau presentarà a la Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona. Per primera vegada, de l'enquesta de Percepció del turisme a la ciutat de Barcelona es desprèn que el percentatge de residents que creuen que s'ha arribat al límit de la capacitat per donar servei al turista (48,9%) supera el de residents que creuen que Barcelona ha d'atreure més turisme (47,5%).



El 2012, la mateixa enquesta indicava que el 71,8% creia que calia atreure més turistes i el 25% que s'havia arribat al límit, però des de llavors aquests percentatges s'han anat apropant. Dels 4.559 enquestats, el 86,7% creu que el turisme és beneficiós per a la ciutat i l'11%, que no ho és.



El regidor d'Empresa i Turisme, Agustí Colom, va destacar que d'aquestes dades es desprèn que «una majoria de veïns i veïnes que valora el turisme també mostra la necessitat que disminueixi l'impacte que genera a la ciutat». «L'Ajuntament treballa en un pla estratègic 2020 amb mesures per reduir aquest impacte i, alhora, perquè puguem aprofitar la riquesa i l'ocupació que genera el turisme», va assegurar Colom, que va destacar que cal aconseguir que «els beneficis que genera irradiïn tota la ciutat i, d'altra banda, que hi hagi un retorn cap a la ciutadania a través de la taxa turística i altres accions».



Als districtes Ciutat Vella, Eixample, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia, més de la meitat de la població considera que s'està arribant al límit de capacitat per acollir turistes i, a la resta, excepte a Nou Barris, els que pensen el mateix superen el 40%. Destaca el cas de Ciutat Vella, on el 65% dels veïns creuen, a més, que hi ha massa hotels, albergs i habitatges turístics als seus barris.



Encara que el 66,2% dels barcelonins opina que el turisme no influeix en els preus en els barris amb més activitat turística, com el Gòtic o la Barceloneta, més del 80% considera per contra que els encareix.





Valoració de l'Ajuntament



Segons l'enquesta, el 43,9% dels barcelonins valora la gestió de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb el turisme de la ciutat, mentre que el 23,6% la critica. Els barris on està mes ben valorada la gestió municipal són també els més turístics, com el Raval, Gòtic, Sants-Montjuïc, Poble Sec, Sant Antoni, Eixample, les Corts, a més de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.