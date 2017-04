Busquen a Ohio un home que ha matat un avi i ho ha retransmès a Facebook

Un home ha retransmès aquest dilluns en directe per Facebook com en matava un altre a Cleveland (Ohio, EUA) i després s'ha escapat "armat i perillós" a la recerca de noves víctimes, segons han informat les autoritats locals.

La Policia de Cleveland només ha confirmat l'assassinat gravat a Facebook i no té cap indici dels suposats 15 homicidis que el sospitós ha assegurat haver comès en una altra gravació.

Calvin Williams, portaveu de la Policia local, s'ha dirigit al sospitós, identificat com a Steve Stephens, en una roda de premsa per demanar-li que es lliuri a les autoritats perquè "clarament té un problema" i els seus actes d'avui "no tenen sentit".

La Policia ha confirmat que va triar la seva víctima a l'atzar: un home de 74 anys identificat com a Robert Godwin, pare de nou fills i avi de 14 néts, que s'ha creuat en el camí de Stephens sobre les 14 hores (18:00 GMT) quan passejava tranquil·lament pel barri de Glenville.

Al vídeo, que han penjat alguns mitjans en les seves webs malgrat que Facebook l'ha retirat, es pot veure com Stephens viatge en el seu vehicle dient "trobaré algú i el mataré, aquest home aquí mateix, aquest home vell".

Tot seguit, baixa de l'automòbil i li diu a Godwin que pronunciï el nom de "Joy Lane" perquè "ella és la raó del què està a punt" de passar-li.

La víctima intenta explicar-li que no sap de què li està parlant però Stephens li dispara i el mata immediatament.

Després, torna al seu vehicle amb la intenció de trobar nous objectius.