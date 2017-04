Detenen l'exgovernador de Veracruz pròfug a Guatemala

L'exgovernador de l'estat mexicà de Veracruz Javier Duarte de Ochoa va ser detingut en un hotel de Panajachel, localitat del departament guatemalenc de Sololá. La Subdirecció General d'Investigació Criminal (SGIQ) de la Policia Nacional Civil (PNC) de Guatemala va assenyalar que Duarte, de 43 anys, tenia una ordre de captura internacional vigent amb fins d'extradició pels delictes de crim organitzat i operacions amb recursos de procedència il·lícita.



El detingut va ser portat a un jutjat de pau penal de Panajachel, on existia una notificació vermella de recerca internacional emesa a Mèxic i on li faran saber el motiu de la detenció, abans de tramitar la seva extradició. A les imatges oficials, el polític apareix serè, tranquil i amb el cap alt mentre l'escorten més d'una desena d'agents.



La PNC va informar que l'exgovernador de Veracruz està vinculat amb investigacions en les quals el seu govern va realitzar diverses operacions amb recursos de procedència il·lícita, contractes a empreses fantasmes i va utilitzar testaferros per transferir recursos públics.