Una dona en mata una altra d'una ganivetada al Raval

Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de diumenge una dona acusada de matar-ne una altra d'una ganivetada dins un pis del districte de Ciutat Vella, a Barcelona. L'avís del succés es va rebre als voltants de les 02.30 hores del diumenge en un habitatge situat en ple barri del Raval. Segons les primeres informacions, el crim s'hauria produït enmig d'una discussió entre l'agressora, de 53 anys i de nacionalitat espa-nyola, i la víctima, de 57 anys i també de nacionalitat espanyola. Les dues convivien en el mateix pis i la detinguda va ferir de mort la víctima amb una arma blanca. L'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Barcelona es va fer càrrec de les investigacions.



El succés es va produir al número 8 del passatge de Sant Bernat, en ple barri del Raval. Entre els veïns de l'immoble no hi havia reaccions de sorpresa, ja que constataven que es tractava «d'una mort anunciada», ja que les discussions i les disputes violentes entre les dues dones –que eren parella sentimental– eren una constant. «Les discussions eren diàries i les denúncies dels veïns als Mossos d'Esquadra han estat innombrables al llarg dels anys», va precisar la Manuela, una veïna que viu al pis de sota on es va produir l'apunyalament mortal.



Poc abans de les tres de la matinada, la presumpta agressora, Ana María G., va començar a trucar els timbres de tots els veïns cridant: «l'he matat! L'he matat!», segons el relat de diversos inquilins. Un dels primers a atendre la trucada a aquesta hora intempestiva va ser l'Antonio, que va pujar i va descobrir la víctima, la Pili, estesa de bocaterrosa al menjador. Segons sembla, l'Ana l'havia apunyalat amb un ganivet de serreta a l'altura del cor i la punxada havia estat mortal. Poc després, quan van arribar els Mossos d'Esquadra, la Pili ja havia perdut la vida.