HP preveu reforçar amb noves inversions i personal el seu centre de Sant Cugat

HP preveu reforçar amb noves inversions i contractacions el Centre Internacional que la multinacional tecnològica té a Sant Cugat del Vallès, on és ubicada la seu mundial del negoci d'impressió 3D d'aquesta empresa. El vicepresident i director general del negoci d'impressió de 3D per a tot el món, Ramon Pastor, va explicar que aquest centre de R+D, el més gran de HP fora dels Estats Units, ja dóna feina actualment a unes 1.900 persones, entre elles a 600 enginyers.



Pastor va assenyalar que «l'any passat HP va contractar 200 persones» per a aquest centre, «una part important» d'elles enginyers, per reforçar la part de R+D per al negoci de 3D, i que de cara a aquest any continuarà la dinàmica de contractacions, encara que va evitar donar xifres concretes.



«L'augment de la contractació s'ha notat els dos últims anys i se seguirà notant en el futur. Estem contractant molt i la idea és créixer de forma important» també en el futur proper, va argumentar Pastor. «No sé si seran 200 persones més aquest any, però hi haurà creixement net de plantilla», va assegurar el directiu de HP. Sobre inversions, va garantir que «es mantindran les inversions fortes que s'han fet en el passat» en aquest centre, encara que va evitar quantificar-les.



Com a prova que l'aposta de HP per Sant Cugat i per la impressió en 3D no és quelcom que s'acabi «amb una inversió d'una vegada i ja està», va explicar que «ja fa temps que HP treballa en la segona generació d'impressores 3D».