Localitzat amb vida un espeleòleg perdut des de dissabte a Mallorca

Centre de comandament dels operatius de rescat.



Els equips d'emergència han localitzat amb vida a l'espeleobucejador Xisco Gràcia a la cova de sa Piqueta, a Manacor (Mallorca), desaparegut des de dissabte.

"Està bé físicament i psicològicament. Sabem exactament on i ens està esperant", ha assegurat el director general d'Emergències, Pere Perelló. Els especialistes treballen ara per dur a Gràcia el material necessari per sortir de la gruta, una operació que pot demorar diverses hores.

L'equip de rescat, format per experts en espeolosocors o de la Guàrdia Civil arribats des de Barcelona i companys de Gràcia, ha aconseguit localitzar-lo a mitja tarda.

"Han estat parlant amb ell una mitja hora. Està localitzat, bé físicament i psicològicament i animat", ha afirmat Perelló. Durant aquests dos dies, el espeolobuceador ha sobreviscut bevent aigua dolça de la cova.

L'operatiu se centra ara en aconseguir treure sa i estalvi a Gràcia. Els especialistes treballen per portar el material necessari. "Li portarem suficient material de respiració. Tot està senyalitzat, tenim guies per tot arreu. Ara ja sabem on hem d'anar. Sabem exactament la cova en la qual està i ens està esperant animat", ha explicat, molt emocionat, el director general d'Emergències.