Nou persones resulten ferides en un tiroteig en una discoteca als EUA

Nou persones van resultar ferides, dues de les quals es troben en estat crític, després d'un tiroteig registrat en una discoteca a Columbus (a l'estat d'Ohio, als Estats Units). Tots els ferits van ser traslladats a hospitals propers a la zona de l'incident, segons va explicar el Departament de Policia de Columbus. Dos dels ferits es troben en estat crític, mentre que els altres set estan estables després del tiroteig, les causes del qual es desconeixen.



La policia, que a l'hora de tancar aquesta edició no havia donat més detalls ni havia facilitat informació sobre els sospitosos, va rebre una trucada advertint de la incidència a les tres de la matinada, hora local al nord-est de Columbus.



L'estat d'Ohio va registrar el dia 26 de març un altre tiroteig en un club, aquest cop situat a la ciutat de Cincinnati, en el qual una persona va morir i quinze van resultar ferides. Segons els testimonis, aquell incident es va originar per una disputa entre diversos veïns quan el local nocturn estava molt ple.