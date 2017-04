Pascal descarta reeditar JxSí i veu a ERC còmoda amb un tripartit d'esquerres

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha descartat que en unes hipotètiques noves eleccions a Catalunya es reediti la coalició JxSí, formada majoritàriament per la llavors CDC --ara PDeCAT-- i ERC: "ERC ja ha dit que no i dos no ballen si un no vol".

"Nosaltres tampoc en som partidaris, perquè seria assumir que el procés [independentista] no anirà bé o que fa falta més temps", ha assegurat en una entrevista d''El Punt Avui' publicada aquest dilluns i recollida per Europa Press.

Per a Pascal, JxSí és "un artefacte excepcional" per al moment polític actual però no té viabilitat futura, i ha afegit que veu a ERC molt còmoda amb la CUP i els 'comuns', quelcom que podria portar a un tripartit d'esquerres.



"A determinats sectors de l'esquerra tenen molta salivera per fer plantejaments de tripartits", ha afirmat, i ha evocat l'acte de commemoració de la Diada de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) el setembre passat, en el qual van participar el vicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras; la portaveu de la CUP, Anna Gabriel; i el diputat de SíQueEsPot i secretari general de Podem, Albano-Dante Fachin.

"Allà vaig veure una ombra de tripartit", ha apuntat la també diputada de JxSí en el Parlament, que durant l'entrevista ha xifrat en 13.000 els associats al PDeCAT i ha explicat que l'expresident català Jordi Pujol no s'ha sumat al projecte.



Alguna cosa no va fer bé JxSí

Pascal ha reconegut que la situació de minoria de JxSí --62 diputats de 135-- dificulta la governabilitat ja que els obliga a dependre de la CUP, i apunta que "alguna cosa no va acabar fent bé JxSí per a no obtenir algun diputat més".

Així mateix, ha recordat que el PDeCAT i la CUP tenen les seves diferències, sobre el que ha valorat: "Hagués preferit a altres companys de viatge".

"Els plantejaments polítics i de país de la CUP són més per fer la revolució que no per fer la independència", ha afegit, encara que ha dit respectar als anticapitalistes.



Recórrer a Fiscalia

Preguntada per la decisió del coordinador organitzatiu del partit, David Bonvehí, de portar a la Fiscalia la filtració de l'àudio en el qual apareix dient que si el procés sobiranista acaba malament presentaran "un candidat autonomista" a les eleccions catalanes, ha defensat la decisió per esclarir els fets.

Ha reiterat --ja ho va fer quan es van conèixer els enregistraments-- que JxSí i el Govern no surten afectats, però ha recolzat que el PDeCAT, malgrat ser un partit independentista, contempli totes les opcions: "Vol dir que renunciem al que diuen els nostres anhels? No. Vol dir que preveiem totes les possibilitats".

Sobre les acusacions que ERC pot estar darrere de l'enregistrament --apareixen dos edils republicans de Manresa (Barcelona) a l'àudio--, ha deixat en mans dels seus socis en el Govern aclarir-ho.