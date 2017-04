Els xinesos, els turistes que gasten més quan viatgen a l'estranger

Els turistes xinesos tornen a liderar el rànquing dels viatgers que gasten més quan es desplacen a l'estranger, seguits per nord-americans, alemanys i britànics, segons dades de l'Organització Mundial del Turisme (OMT). L'OMT va assenyalar que els turistes xinesos van gastar uns 245.000 milions d'euros el 2016, el 12% més que l'any anterior, en què la seva despesa només va arribar als 10.400 milions d'euros, va informar el diari South China Morning Post. El nombre de viatgers que van sortir de la Xina també es va incrementar el 6%, fins als 135 milions, un augment que va beneficiar especialment països de la regió Àsia Pacífic com el Japó, Tailàndia i Corea del Sud.



Segons l'OMT, el turista xinès encapçala la despesa turística a l'exterior des del 2012 i els desplaçaments a l'estranger segueixen una tendència de creixement de dos dígits anuals des del 2004. El turisme procedent dels Estats Units ocupa el segon lloc de la llista, amb una despesa de 115 milions d'euros i un increment respecte al 2015 del 8%, impulsat per «la fortalesa del dòlar». Això vol dir que 74 milions de nord-americans van viatjar a l'estranger el 2016, mentre que els turistes de la veïna Canadà només van gastar 27 milions d'euros.