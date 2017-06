El Congrés rebutja la moció de censura de Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy

Tal com estava anunciat, el Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dimecres la moció de censura que Pablo Iglesias havia presentat contra Mariano Rajoy. El resultat de la votació han estat 82 vots a favor, 170 en contra i 97 abstencions. La iniciativa de Pablo Iglesias només ha obtingut el suport de la seva pròpia formació, ERC i Bildu, mentre que el Grup Socialista, el PDeCAT, el PNB i Nueva Canarias s´han abstingut, i el PP, Cs, CC, UPN i Foro Asturias han votat en contra.

La votació ha posat el punt i final a 15 hores de debat on Iglesias i Rajoy han mantingut un cara a cara en què el líder de Podem va titllar Rajoy de "president de la corrupció", i el PP ha qualificat la seva iniciativa "d´espectacle". La sessió ha acabat amb un dur enfrontament entre Iglesias i el portaveu del PP, Rafael Hernando, que fins i tot ha fet referència a la relació del líder de Podem amb la seva portaveu, Irene Montero.

Entre d'altres, d'aquest debat en queda la mà estesa d´Iglesias al PSOE per construir una majoria alternativa per expulsar el PP de les institucions, i del portaveu d´En Comú Podem, Xavier Domènech, a ERC per erigir una majoria d´esquerres a Catalunya "més enllà dels fulls de ruta". També els debat entre Podem i els altres tres partits espanyols pel dret a decidir, que PP, Cs i PSOE rebutgen per a Catalunya.