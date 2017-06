Testimonis del foc de Londres: «els pares llançaven els nens per la finestra per salvar-los»

L'incendi d'un bloc de 27 plantes de Londres, la Torre Grenfell, ha deixat aquest dimecres escenes d'horror, segons relaten els testimonis que han presenciat com les flames devoraven l'edifici. Algunes de les persones que eren dins han llançat els nens per la finestra en un intent de salvar-los la vida. Així, un nadó ha sobreviscut després de ser llançat per una dona des del novè o desè pis del bloc, tal com explica una veïna, Samira Lamrani.

Lamrani, que es trobava sota l'edifici de 120 apartaments, situat al barri de Kensington, afirma que des del carrer podia veure "gent a les finestres, colpejant frenèticament i cridant". I en una d'aquestes finestres, "al novè o desè pis, hi havia una dona fent senyals, explicant que estava a punt de tirar el seu nadó i demanava que algú l'agafés".

Ha estat un home, segons desgrana Lamrani, qui ha escoltat la súplica de la dona i ha aconseguit atrapar el nen que, pel que sembla, ha sobreviscut.

L'incendi, del qual encara es desconeix la causa, ha començat a les 00.15 GMT d'aquest dimecres i ha deixat almenys 12 morts i 68 ferits, que han estat hospitalitzats en centres mèdics de la capital.

La mateixa testimoni ha narrat com la gent s'ha reunit al voltant del bloc de pisos i s'ha intentat "tranquil·litzar" les persones que "treien el cap i xisclaven" per les finestres. "Podia veure la mort en les seves mirades", lamenta, abans d'afegir que "els crits, especialment dels nens" se li quedaran "gravats durant molt de temps".