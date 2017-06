El embarbussaments de Rajoy i els moments més tensos de la moció de censura

El debat en el Ple del Congrés de la moció de censura de Pablo Iglesias ha donat lloc a nombrosos encreuaments dialèctics entre els líders de Podemos i el president del Govern, sobretot a compte de la corrupció, però també amb refranys i cites de Francisco de Quevedo i alguna que altre relliscada del president del Govern, que de nou ha sorprès amb una cita per a la posteritat.

Rajoy s'ha embolicat en una rèplica a Iglesias que ha donat molt de què parlar en les xarxes socials. "Com més malament, millor per a tots i com pitjor per a tothom, millor per a mi el seu benefici polític", ha assenyalat el president davant la sorpresa de tots.

D'altra banda, han estat moltes les rèpliques entre els membres de Podemos i el president. Extractem aquí algunes mostres de l'esgrima parlamentària:

Irene Montero: "La corrupció no és cosa de pomes podrides. La corrupció té seu i és Gènova 13".



Mariano Rajoy: "No oblideu el refrany castellà: Exagerar i mentir, pel mateix camí solen anar. Una cosa és que hi hagi casos de corrupció, però de cap manera es pot parlar d'una trama dedicada al saqueig. A Espanya hi ha corruptes, però Espanya no és un país corrupte ".

Rajoy reconeix que la corrupció li preocupa: "Al PP hi ha hagut casos de corrupció, alguns molt greus"

També parlant de corrupció, la portaveu d'Unidos Podemos ha reclamat al PP alguna cosa més que disculpes:

Irene Montero: "Retornin el que robat, no n'hi ha prou amb demanar perdó".

Montero: "Se'ls hauria de caure la cara de vergonya. El seu miracle econòmic eren saquejos i privatitzacions"

Mariano Rajoy: "Hem pres mesures i ara la llei obliga a retornar el que s'ha robat. La Llei, no el fet que vostè ho digui a la tribuna".

Rajoy: "A Espanya hi ha massa persones corruptes, però no és un país corrupte. La corrupció no és la regla, és l'excepció"

Censura a qui?

En la rèplica, el president va desqualificar la moció de censura i la va veure com un atac a tot el país:

Mariano Rajoy: Aquesta és una moció de censura contra l'estabilitat d'Espanya. Amb el seu fracàs, Espanya guanya i Podemos perd.

Irene Montero: No és una moció contra Espanya, sinó per Espanya, i contra el PP, que és qui està saquejant el país.

Montero enumera els casos de corrupció relacionats amb el PP. "Entenen senyories per què cal fer-los fora?"

I Rajoy va insistir: "Aquesta moció és una farsa". "Si això fos una farsa, el president del Govern no hauria estat tres vegades en aquesta tribuna", va contestar Pablo Iglesias.

Al final del debat, la portaveu d'Unidos Podemos, que ja havia llegit la llista de casos que afecten el PP, va voler acabar il·lustrant la seva acusació de finançament il·legal amb una enumeració de membres d'aquest partit implicats en sumaris de corrupció.

Irene Montero: "Vostès han convertit la corrupció en una forma de govern".

Mariano Rajoy: "Vull citar una persona que va dir: En política, no tot s'hi val, qui acusi de finançament il·legal, ha d'anar als tribunals, no muntar jocs mediàtics en assemblees legislatives. Aquestes paraules les va pronunciar Pablo Iglesias quan va ser citat per una assemblea legislativa (de Veneçuela) per finançament il·legal amb diners públics. ¿per què el que val per a Veneçuela no val per a Espanya? ¿per què el que val per al senyor Iglesias no val per a la resta d'aquesta Cambra? "

En el seu duel amb Pablo Iglesias, Rajoy ha insistit que el líder del PP no està "capacitat" per governar Espanya.

Mariano Rajoy: "Vostè no és de fiar".

Iglesias replica a Rajoy: "Diu que jo no sóc de fiar, però jo no sé si algú amb tants amics a la presó és de fiar".



I el president ha continuat retraient a Pablo Iglesias seus anys de protestes a la Universitat Complutense o en els 'escraches' de la Plataforma antidesnonaments.

Mariano Rajoy: "Jo a vostè no li faria un escrache".

Pablo Iglesias: "És clar, vostès fan altres coses (a partir d'aquí ha repassat casos d'exdiputats del PP investigats per tràfic d'influències i per corrupció, reblant amb Rodrigo Rato). Escraches, no, però això si. Delinqüents amics seus té més que ningú ".

Quevedo i els refranys



Els refranys, dites populars i cites il·lustres han estat molt presents en el debat.

Mariano Rajoy, a Irene Montero: "Tant la seva intervenció com el alambinat escrit demostra això que l'excés és el verí la raó, com va dir Francisco de Quevedo".

Pablo Iglesias: "També va escriure Quevedo que la supèrbia mai baixa d'on puja, però sempre cau d'on va pujar. A vostès la supèrbia els farà caure, escoltin-me perquè els farà caure".

I en un altre moment, el líder de Podemos es va referir a les dites de Rajoy: "A vostè li agraden molt els refranys castellans; el seu favorit és ''més val roí conegut que bo per conèixer", més val la corrupció coneguda que el canvi per conèixer. Però aquest mantra conservador és una faula, sobretot, perquè la gent ens ha vist governar en els ajuntaments i sap que l'esperança pot governar a la por: nosaltres no robem".

Tregui ja el mòbil al ministre

En aquestes primeres hores de sessió parlamentària, també hi va haver temps per bromes. Quan Irene Montero relatava els contactes dels germans Ignacio i Pablo González amb el Govern del PP i la seva aposta per qui després va ser nomenat fiscal Anticorrupció (Manuel Moix), va acabar amb un consell per al president: "Senyor Rajoy , li faré una recomanació: si us plau, tregui-li el telèfon al senyor Catalá ".

Fins Mariano Rajoy no va poder evitar somriure. I el cap del Govern, res més pujar a la tribuna després de més de dues hores d'intervenció d'Irene Montero, va comentar amb sorna: "Aquest Govern no té més que set mesos de vida i no hem tingut temps d'haver comès totes les malifetes que ens atribueix, no podem ser tan eficaços".

L'extensa intervenció d'Irene Montero també va provocar un graciós encreuament de comentaris fora de l'hemicicle. Des del seu compte oficial a Twitter, el PP va llançar un atac en menys de 20 caràcters: "Zzzzz # Íñigovuelve", resumint el sopor que els produïa el discurs de la portaveu de Podem i reclamant el retorn del seu antecessor, Íñigo Errejón, que va perdre l'última assemblea de Podem davant de Pablo Iglesias.

L'al·ludit, Íñigo Errejón, va contestar minuts després amb sarcasme a la mateixa xarxa social: "Si això us avorreix, imagineu 21 anys i un dia a Soto del Real. Ateneu, ateneu a Irene".

Intercanvi d'acusacions entre Oramas i Iglesias

En un altre moment de tensió, la diputada de Coalició Canària, Ana Oramas, ha carregat contra el "tonito machista" que creu que Iglesias ha tingut amb ella i l'ha acusat de "malbaratament" per promoure una iniciativa "inútil, improductiva i sense sentit". El líder de Podemos no ha evitat el xoc i ha qualificat a Oramas de "trànsfuga".

Duro enfrentamiento entre Ana Oramas y Pablo Iglesias. Vídeo: Agencia ATLAS