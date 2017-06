Indenci en un bloc de 27 plantes a Londres: la tragèdia suma 12 morts i 68 ferits

Scotland Yard ha confirmat que l'incendi d'aquest dimecres a la Torre Grenfell, a l'oest de Londres, ha deixat 12 morts i 68 ferits, 18 dels quals es troben en estat crític. Una xifra que "tristament augmentarà en les properes hores i fins i tot dies", ha explicat el comandant de la policia metropolitana de Londres, Stuart Cundy. El foc ha cremat un bloc d'habitatges socials de 27 plantes al barri de Notting Hill on viuen aproximadament 500 persones. Un incendi "sense precedents" pel que fa a "la virulència i la velocitat a la qual s'ha estès", ha afegit Cundy, que ha insistit que encara "és massa aviat" per determinar les causes de la tragèdia.



"La investigació serà llarga i complexa i durarà encara diversos dies", ha explicat Cundy. Nombrosos residents i veïns de la Torre Grenfell havien denunciat des de l'any 2012 el mal estat de l'edifici, alertant de l'antiguitat d'alguns sistemes de seguretat i del mal funcionament del sistema elèctric.





Edifici remodelat fa un any

Un enginyer controla "l'estabilitat" de l'immoble

La torre va ser remodelada l'any passat; es va renovar l'aïllament i el sistema de calefacció però segons alguns experts el revestiment de l'edifici, un material plàstic, podria haver contribuït a la ràpida extensió del foc. Cundy ha evitat respondre si la renovació de l'edifici seria una de les causes de l'incendi però ha admès que el que ha passat a la Torre Grenfell "servirà de lliçó" perquè la tragèdia no es repeteixi "en d'altres edificis semblants al Regne Unit i a la resta del món".El Ministeri d'Afers Estrangers ha informat que de momenten l'incendi, tot i que s'està verificant amb Emergències.Un enginyer expert en estructures controla "l'estabilitat" del bloc de pisos incendiat a l'oest de Londres, que "encara es considera segur", perquè els bombers prossegueixin amb les seves tasques de rescat a l'interior de l'edifici, segons ha informat la responsable de l' Servei de Bombers, Dany Cotton.En una compareixença davant la premsa, Cotton ha assenyalat que l'incendi que s'ha esencadenat durant la nits.Diversos edificis propers a la zona, densament edificada, han estat evacuats i els carrers propers han quedat tallats. La Torre Grenfell està a tocar de l'estació de metro de Latimer Road, motiu pel qual s'ha aturat el servei entre les estacions de Hammersmith i Edgware Road. A més, el trànsit a l'autopista de l'oest, l'A-40, ha quedat tallat en totes dues direccions.Les esglésies i mesquites properes han obert les portes per ajudar les famílies afectades, així com diversos equipaments locals.