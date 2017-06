La Fiscalia afegeix l'anunci de la pregunta i la data a la querella per la compra d'urnes

La Fiscalia Superior de Catalunya ha ampliat la seva querella contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, per la licitació de la compra d'urnes, per incloure-hi l'anunci de la data i la pregunta del referèndum independentista per part del president català, Carles Puigdemont.

En el seu escrit, dirigit al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la Fiscalia considera que encara que l'anunci de Puigdemont no ha «vingut acompa-nyat de cap resolució jurídicament valorable», és «indubtable» que demostra la tesi del ministeri públic que l'objectiu de la licitació de la compra d'urnes és celebrar un referèndum il·legal.

La Fiscalia va presentar el 16 de maig una querella contra Borràs i el seu secretari general, Francesc Esteve, en entendre que l'anunci de licitació per a la compra d'urnes –publicat el 9 de maig passat al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC)– suposava una «posada en marxa dels tràmits per portar a terme la convocatòria d'un referèndum vinculant secessionista».

Abans que el TSJC hagi decidit si admet a tràmit la querella, el ministeri públic ha remès un escrit a la sala en el qual amplia la denúncia, per incloure-hi l'anunci efectuat divendres passat per Puigdemont que l'1 d'octubre se celebrarà un referèndum a Catalunya amb la pregunta «voleu que Catalunya sigui un Estat independent en forma de República?».

En el seu escrit, el ministeri públic demana al TSJC que tingui en compte els fets ocorreguts als últims dies i l'insta a adoptar una «ràpida resolució a la vista del curs dels esdeveniments».

Segons raona la Fiscalia, des que es va interposar la querella «han succeït determinats esdeveniments» que reforcen la seva tesi que «la iniciació dels tràmits per a l'adquisició de les urnes per part de la conselleria de Governació, Administracions Públiques i Habitatge no té cap altra finalitat que utilitzar-les en la realització de l'al·ludit referèndum per a la secessió».

«Així, cal fer ressaltar l'anunci fet públic divendres passat, dia 9, pel President de la Generalitat de la seva ferma voluntat, expressada amb tota solemnitat al costat del govern que presideix i del qual forma part la querellada Meritxell Borràs, de portar a terme l'al·ludit referèndum [...]», destaca el ministeri públic.

Per a la Fiscalia, «més enllà que aquest anunci no estigui acompanyat de cap resolució jurídicament valorable, és indubtable que resulta una dada d'enorme transcendència a fi de ponderar l'ocupació il·lícita del material a subministrar».

També, insisteix la Fiscalia, l'anunci «solemne» del referèndum «es completa amb l'acte polític celebrat dos dies més tard», diumenge passat, organitzat per les entitats sobiranistes ANC, AMI i Òmnium Cultural, que, recorda l'escrit, «va tenir la participació de la querellada i de la resta de govern de la Generalitat, i en el qual van reafirmar la decisió adoptada divendres».

«Dels dos actes s'han fet complet ressò els mitjans de comunicació, i per tant es tracta de fets notoris», recorda la Fiscalia Superior de Catalunya.

A més, la Fiscalia fa ressaltar en el seu escrit que el procediment de licitació per a l'adquisició d'urnes «ha avançat en la seva tramitació» i hi han concorregut dues empreses, Suministros Integrales Futbida S.L. i Plastic Express S.L.

Aquestes dues empreses, adverteix el ministeri públic, «podrien, amb la seva intervenció, facilitar els fins pretesos pels querellats i participar, com a destinataris finals dels fons públics, en la realització d'una despesa il·lícita».

La Fiscalia Superior de Catalunya recorda en la seva querella que, en diverses resolucions, el Tribunal Constitucional «s'ha pronunciat de forma contundent» sobre un eventual referèndum d'independència, «en el sentit de considerar-lo radicalment contrari a la Constitució espanyola i a l'ordenament que n'emana».



Les reaccions

La consellera de Governació, Meritxell Borràs, ha denunciat avui l'existència d'un «judici de les idees» i «no dels fets» en la querella de la Fiscalia contra ella, que, va dir, ha estat ampliada «casualment» el dia en el qual Europa ha donat un «revés» a la justícia espanyola.

Per la seva banda, la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, va demanar «un aplaudiment» per a la fiscalia. «Molt bé, és normal, les urnes evidentment són per al referèndum, ens sorprèn que no ho hagi vist abans, bravo fiscalia, ara us n'heu assabentat», va ironitzar Boya en roda de premsa al Parlament.

Finalment, el portaveu adjunt de Junts pel Sí (JxS), Roger Tor-rent, va acusar ahir la fiscalia de «superar el límit de l'absurditat» en ampliar la querella contra la consellera de Governació per incloure-hi l'anunci de la data i la pregunta del referèndum.