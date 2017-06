May fa una crida a la unitat nacional a les portes de les negociacions del Brexit

La primera ministra britànica, la conservadora Theresa May, va fer una crida ahir als diputats a mantenir un «esperit d'unitat nacional», en la primera sessió parlamentària després de les eleccions de dijous passat i a les portes de l'inici de les negociacions del Brexit. Segons May, les converses començaran la setmana que ve.

«En un moment en què afrontem reptes complicats, mantinguem-nos junts en l'esperit d'unitat nacional perquè el nostre país continuï sent segur i per construir un futur més sòlid, més just i més pròsper per a tots», va afirmar la primera ministra.

May, que ha perdut a les urnes la majoria absoluta que mantenia fins ara al Parlament, va alertar que «hi ha parts del país que continuen dividides» després dels comicis. «Dividides entre joves i vells, entre rics i pobres, entre aquells a qui el futur ofereix una sensació d'oportunitat i aquells a qui els brinda problemes i preocupacions», va dir.

En la seva primera intervenció a la Cambra dels Comuns després de la decepció pel resultat a les urnes, la primera ministra va afirmar que el «deure com a polítics» que comparteixen tots els parlamentaris és col·laborar per «superar aquestes divisions».

El líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn, va posar, per la seva banda, en dubte que la dirigent tory estigui en condicions d'oferir al país un lideratge «fort i estable», com ha sostingut en la campanya electoral.

«És obligatori en aquestes ocasions felicitar la primera ministra que torna (a la Cambra), i ho faig, absolutament», va dir Corbyn, i alhora va advertir que el pacte que May negocia amb els unionistes d'Irlanda del Nord amenaça de crear una «coalició del caos».

Era previst que la reina Elisabet II obrís de manera formal dilluns que ve la legislatura parlamentària amb la lectura del programa de govern de May.

Les negociacions entre el Partit Conservador i el Partit Democràtic Unionista (DUP) d'Irlanda del Nord per intentar arribar a un acord que permeti a May governar en minoria fan que aquesta sessió es pugui posposar, segons va avançar el primer secretari d'Estat, Damian Green.

D'altra banda, May, va assegurar ahir que les negociacions amb la Unió Europea (UE) sobre la sortida del Regne Unit s'iniciaran la setmana vinent, com era previst. «Vull que comencin la setmana vinent (les converses). Trobarem un acord que sigui de l'interès del Regne Unit, però també dels altres 27 països membres de la UE», va dir May després d'entrevistar-se al Palau de l'Elisi de París amb el president de França, Emmanuel Macron.

Macron i May van assistir anit a l'amistós entre les seleccions de futbol de França i Anglaterra a l'estadi de Saint-Denis, on es va retre homenatge a les víctimes dels atemptats gihadistes a Manchester, que van causar 22 morts el 22 de maig, i de Londres, amb vuit morts el 3 de juny. En una roda de premsa conjunta a París, el president francès va repetir la postura oficial de la UE i va demanar que les negacions formals sobre el Brexit comencin «el més ràpidament possible» i es facin d'«una manera coordinada» per preservar «els interessos a mitjà i llarg termini» de la Unió.

Va afirmar que «la porta està sempre oberta» perquè el Regne Unit es quedi al club europeu, encara que va aclarir que, un cop que s'iniciïn les negociacions, serà «molt més difícil» aquesta possibilitat.