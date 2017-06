Un mecànic es llença al port d'Arenys dins del cotxe d'un client morós

Un mecànic va llençar a l'aigua el cotxe d'un client, de la marca Mercedes, al port d'Arenys de Mar perquè, segons diversos testimonis, li devia diners per diferents reparacions que encara no havia abonat. El conductor ha dit que es tractava d'una venjança totalment premeditat i, a més, fonts dels cossos de seguretat desplaçats a la zona van assegurar que el va llançar 'amb les finestres del vehicle obertes, en una zona de poca altura i sense molta profunditat', per la qual cosa es descarta l'intent de suïcidi.

L'autor de l'incident va ser evacuat ràpidament per un vaixell d'arrossegament abans que el cotxe s'enfonsés i posteriorment va ser ingressat a l'àrea de psiquiatria de l'Hospital de Mataró, segons informa La Vanguardia.

El mecànic va reconèixer que volia "acabar amb tot" fruit d'una depressió que l'ha portat a "intentar-ho diverses vegades sense èxit".

Fins al port d'Arenys es van mobilitzar els serveis de seguretat de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Local i diverses embarcacions de Salvament, així com una dotació de bussos, amb la intenció de rescatar la possible víctima i treure el vehicle del fons del mar.