Les monitores de la nena ofegada a Ripoll diuen que van mirar a la piscina i que no van veure res

Les quatre monitores-socorristes investigades per homicidi imprudent per la mort de la nena de 4 anys a Ripoll el 19 de maig han assegurat que van mirar cap a la piscina abans de marxar amb tot el grup de nens cap al vestuari i no hi van veure la nena ni tampoc el 'xurro' que feia servir per aprendre a nedar. No va ser fins que es van adonar que sobraven un barnús i unes sabatilles que van tornar corrent cap a la piscina.

Era massa tard, la petita estava sota aigua i no van poder fer res per salvar-li la vida. Les monitores no han ratificat la declaració que van fer davant dels Mossos d'Esquadra i han assegurat que , entre totes, es repartien les tasques de vigilància del grup. Un dels advocats de la defensa, Francesc Jufresa, nega que els investigats cometessin cap negligència i apunta a un accident. També ha declarat com a investigat el director de les instal·lacions. Els advocats de l'acusació particular, Carles Monguilod i José María Fuster-Fabra, han criticat que no hagin introduït cap canvi després de la mort de la petita ni hagin reforçat la presència de socorristes. "Sembla com si no hagués passat res", ha lamentat Monguilod.

"Si tots diuen que van mirar a la piscina i la nena no hi era, és que van mirar malament, i aquí és on creiem que estaria la negligència, per això estem parlant d'una imprudència greu", ha afirmat l'advocat de l'acusació particular, Carles Monguilod, a la sortida del jutjat d'instrucció de Ripoll. Aquest dimecres han declarat les quatre monitores i el director de la piscina de Ripoll, investigats per la mort de la nena de 4 anys.

Les declaracions estaven assenyalades a partir de dos quarts de deu i els investigats han arribat esgraonadament al llarg del matí. Cap ha volgut fer declaracions a la sortida. A dins la sala, les quatre monitores-socorristes només han respost a les preguntes dels advocats de la defensa i s'han negat a contestar a la resta de parts. "Ho posem de relleu perquè, d'alguna manera, s'han negat a respondre les preguntes que tenien els pares de la nena", ha lamentat Monguilod.

Les quatre investigades no han ratificat la declaració que van fer, en qualitat de testimoni, davant dels Mossos d'Esquadra i que formen part de l'atestat policial. En seu judicial, segons expliquen els advocats dels pares, totes han assegurat que van mirar cap a la piscina abans de marxar, amb tot el grup de nens de l'Escola Pirineu de Campdevànol, cap al vestuari.



Efecte mirall

L'atestat policial destaca que, per la construcció de la piscina, es crea un 'efecte mirall' que fa més complicat veure el fons. Monguilod sosté que aquest efecte òptic hauria hagut de fer que les monitores extremessin precaucions a l'hora d'assegurar-se que tots els nens eren fora de l'aigua.

Sigui com sigui, les monitores han exposat que no s'expliquen què va passar entre el lapse de temps de recollir els nens i guiar-los al vestuari fins al moment en què es van adonar que sobrava "un barnús i unes xancletes". Aleshores, detalla Monguilod, van tornar corrent cap a la piscina però ja era massa tard. La nena estava enfonsada sota aigua i les maniobres de reanimació no van servir per salvar-li la vida.

"Com es lògic, cadascuna ha intentat defensar la seva actuació i la seva intervenció, però continua resultant estrany que ningú se n'adonés si hi havia un grup de quatre monitors amb els nens i, també, cinc professors", indica Fuster-Fabra. Les acusacions particulars, després d'escoltar la versió de les monitores, indiquen que hi ha indicis que apunten a una negligència greu per part de les monitores.



Cap canvi



Aquest dimecres també ha declarat com a investigat el director de la piscina. Ha estat l'últim citat i ha estat l'únic que ha respost a les preguntes de totes les parts. Segons ha explicat Monguilod, el responsable de les instal·lacions també ha dit que no s'explica què va passar i ha assenyalat que, després de la tragèdia, no han introduït cap canvi ni en la normativa ni en la manera de vigilar els nens. "Ha dit que no han corregit res, això ens deixa una mica intranquils perquè és evident que va morir una nena perquè alguna cosa no va funcionar", ha detallat l'advocat.

"No ens poden dir que tot va funcionar perfectament, a mi em preocupa que digui que no es reconeix cap errada, que tot es va fer bé i que no es consideri la necessitat de rectificar res", ha ressaltat.

De fet, les investigades complien un doble paper: de monitores i de socorristes, i asseguren que vigilaven els nens entre totes, tot i que els subdividien en grups petits d'uns sis nens. "Es van doblar les condicions i no hi havia ningú fent la funció només de socorrista, si hagués existit segurament no hagués mort la nena", ha lamentat Monguilod.

Per això, reclama a l'Ajuntament de Ripoll que es personi a la causa, com a mínim, com a responsable civil. Tot i que el jutjat va requerir el consistori i també l'escola, encara no han fet els passos per formalitzar-ho. Aquest dimecres un advocat de la companyia asseguradora de l'ajuntament sí que ha estat present a les declaracions. "D'alguna manera, l'ajuntament havia d'organitzar la ràtio de socorristes i monitors, a nosaltres ens sorprèn que no hi hagués una persona que fes específicament de socorrista", exposa l'advocat dels pare.



Investigats per homicidi imprudent

Després de declarar, el jutjat d'instrucció únic de Ripoll manté les quatre monitores i el director investigats per un delicte d'homicidi per imprudència greu. A partir d'ara, es faran més diligències i proves per esclarir què va passar i si es va cometre alguna negligència.

L'advocat de tres dels investigats, Francesc Jufresa, ha mantingut que es tracta d'un "cas fortuït" i un "accident". "No hi ha una negligència, i molt menys una de greu, de les persones que defensem, crec que van actuar amb total correcció", ha conclòs.

Els investigats havien de declarar al jutjat el 30 de maig però, a petició de les parts, es va suspendre perquè no havien tingut accés a les diligències.

L'ofegament va tenir lloc cap a quarts de dotze del migdia del 19 de maig. Aleshores, a la piscina hi havia cinc professors i quatre monitors (tots, amb titulació de socorrisme).

Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació al voltant dels fets. Es va prendre declaració tant als professors com als monitors i al responsable de la piscina. Inicialment, en qualitat de testimonis. En paral·lel, els forenses van fer l'autòpsia al cos de la petita. Els metges van certificar que la nena havia mort ofegada, perquè a dins dels seus pulmons s'hi va trobar una gran quantitat d'aigua.