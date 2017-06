Un tiroteig en una estacióde trens de Munic deixa quatre ferits

Quatre persones van resultar ferides ahir en un tiroteig en una estació de trens de Munic, entre elles l'atacant i una agent, que està en estat crític, en un succés sense rerefons terrorista, segons les investigacions en curs.

El detonant de l'incident va ser una forta discussió seguida de confrontació física entre dos homes, a l'interior d'un vagó, fet que va motivar que algú accionés l'alarma, van explicar fonts policials davant els mitjans. Es va presentar al lloc una parella policial per intentar mediar i, quan es creia calmada la situació, un dels homes va arrabassar inesperadament l'arma a l'agent, de 26 anys, i va obrir foc contra ella, que va resultar ferida de gravetat.

L'agressor va patir així mateix ferides, tot i que no està en estat crític, i va ser detingut a l'andana, quan intentava fugir, per altres agents policials que s'havien personat al lloc alertats per la situació. Les altres dues persones ferides són dos transeünts –un alemany i un romanès– que estaven casualment al lloc en el moment de l'incident i que es van veure immersos en el tiroteig.