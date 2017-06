Almenys 12 morts i desenes de ferits en el foc en un edifici de 24 plantes a Londres

La policia de Londres va elevar a 12 les víctimes mortals en l'incendi que va devorar la nit d'ahir una torre residencial, i va avançar que probablement la xifra de morts augmentarà en les pròximes hores.

El comandant Stuart Cundy va assenyalar ahir a la tarda que continuava en marxa la «complexa operació» per buscar i rescatar les persones que van quedar atrapades. L'incendi a la torre Grenfell, un immoble a l'oest de la capital britànica de 24 plantes i amb 120 habitatges, es va declarar a 1/4 d'1 de la nit de dimecres, hora local.

El servei d'ambulàncies de Londres va informar que el succés ha deixat almenys 78 ferits, 18 dels quals estaven en estat crític.

La policia va indicar que no havia establert encara el nombre de persones desaparegudes que podrien haver mort en l'incendi, i alhora va remarcar que no esperava trobar ningú més amb vida a l'interior de la torre.

Cundy va detallar que s'havien rebut centenars de trucades demanant informació sobre familiars o amics que podrien haver quedat atrapats en un edifici en el qual hi havia entre 400 i 600 persones quan es va iniciar el foc per causes encara desconegudes.

«La nostra prioritat són aquells que sabem que eren residents a la torre, però potser hi havia altres persones que també estaven dormint allà», va declarar el cap policial. El director de Seguretat i Garanties dels bombers de Londres, Steve Apter, va dir, d'altra banda, que 65 persones van ser rescatades durant l'incendi, a més de les que van aconseguir sortir pels seus propis mitjans.

Els bombers van accedir fins a l'última planta de la torre i l'estructura va ser avaluada per un enginyer, que va donar el seu vistiplau a la feina dels serveis d'emergències.

El líder del Partit Laborista britànic, Jeremy Corbyn, va suggerir que les retallades econòmiques dels últims anys han pogut contribuir en el fet que es declarés l'incendi. «Si denegues a les autoritats locals el finançament que necessiten, hi ha un preu per pagar», va dir el laborista a la cadena de ràdio LBC. Corbyn va assenyalar que el 2009, després d'un foc similar a la torre Lakanal House, al sud de la capital britànica, es va demanar la instal·lació de ruixadors automàtics per a l'extinció d'incendis en aquest tipus d'immobles.

«Sospito que no s'han instal·lat a gaires llocs», va apuntar el dirigent laborista, per a qui «cal que certes preguntes molt pertinents es facin tan aviat com sigui possible» en relació amb l'incendi que va començar la matinada d'ahir.

La primera ministra britànica, Theresa May, va dir que se sentia «profundament trista» per la «tràgica pèrdua de vides» en l'incendi, segons un portaveu de Downing Street. I també que «la primera ministra està profundament trista per la tràgica pèrdua de vides a la torre Grenfell i es manté constantment informada sobre la situació»