Augmenten a 17 els morts a la torre de Londres

La Policia de Londres ha elevat avui a 17 el nombre de víctimes mortals en l'incendi. En una compareixença davant els mitjans, el comandant Stuart Cundy va assenyalar que s'espera que augmenti el nombre de morts per la tragèdia, ocorreguda a la torre Grenfell, un immoble de 24 plantes i 120 habitatges, en què vivien entre 400 i 600 persones.

La Brigada de Bombers havia informat que no esperen trobar a ningú més amb vida a l'edifici. No obstant això, els bombers continuen treballant per refrescar les restes encara fumejants de la torre residencial de 24 plantes devorada pel foc.

La policia tem que la xifra de víctimes mortals augmenti a mesura que es inspeccioni a fons la torre Grenfell.

Entre el gairebé centenar de ferits, 18 continuen en estat crític, mentre que les autoritats locals i entitats de la zona han habilitat espais per a proveir de roba, aliments i allotjament als afectats pel sinistre.