El Congrés rebutja la moció de censura

No hi va haver sorpreses i el Congrés va dir clarament «no» que Pablo Iglesias sigui president del govern, tot i que la moció de censura contra Mariano Rajoy sí que ha servit perquè ressusciti la idea d'una alternativa amb el PSOE, la mateixa a la que es va oposar fa un any en la investidura de Pedro Sánchez. Una aposta de futur per «fer fora el PP» que no intimida Rajoy, que després de l'ampli suport del Congrés se sent reforçat per continuar a la Moncloa. Concretament, la moció va tenir 82 vots a favor, 170 en contra i 97 abstencions.

El president del govern considera que el fracàs d'Iglesias en la seva moció de censura demostra clarament que una àmplia majoria del Congrés rebutja els projectes «radicals» i «extremistes» del líder de Podem, el que l'anima a seguir endavant. «Vostè mai serà president del govern d'Espanya», va etzibar a Iglesias el portaveu del PP, Rafael Hernando, amb el qual el líder de Podem va mantenir un tens duel al debat al Congrés, i van arribar fins i tot a les desqualificacions personals.

Hernando li va demanar «respecte» envers els votants del PP i va destacar que «el que menys necessita Espanya és vostè, els seus col·legues i el seu sectarisme». Va advertir a Iglesias que ell no és, encara que ho hagi pretès aquests dos dies de debat, el cap de l'oposició, sinó el líder de la tercera força política i, dirigint-se al PSOE, li va recomanar que no es llanci als braços de Podem. Malgrat el fracàs en la moció i que va sortir del Congrés com va entrar, amb l'únic suport de Compromís, d'ERC i Bildu, Iglesias va tornar a proposar un pacte al PSOE per «formar part del canvi» i fer fora el PP.

Iglesias va admetre que en el passat es va equivocar en les formes i va convidar el partit que torna a liderar Sánchez a reflexionar i comprendre que «potser hi ha un camí bo» per a Espanya «que va més enllà» de les dues formacions. Va insistir a «estendre ponts» i es va mostrar segur, tot i que continuen sense sortir-li els comptes, que avui estan «més a prop de treure el PP» del govern. «Tant de bo abans de Nadal puguem treure'ls del govern», va desitjar. Va recollir el guant el nou portaveu del PSOE al Congrés, José Luis Ábalos, que s'estrenava a la tribuna de la Cambra. Persona propera a Sánchez, que va abandonar el lideratge del PSOE precisament per oposar-se a l'abstenció a Rajoy, Ábalos va deixar oberta la possibilitat d'una entesa amb Podem. «Estem disposats a construir majories alternatives per desmuntar les polítiques injustes del PP i demanar les reformes justes que reclama la societat», «aquí ens trobarà sempre», va prometre Ábalos, que no obstant això va tornar a retreure a Podem que no donés suport en el seu dia la investidura de Sánchez.

També va criticar Iglesias pel seu veto a Cs i li va recordar que l'acord de govern que Sánchez va signar amb Albert Rivera contenia «totes» les mesures que el líder de Podem va proposar dimarts. «No desqualifiquem els fets o els actes pels actors, fixem-nos en els continguts del fi a què van dirigits els actes», li va demanar.

Es referia Ábalos a Cs i al seu líder, Albert Rivera, que va protagonitzar un dels debats més intensos amb Iglesias. Per començar, Rivera va acusar «Demolicions Iglesias» de ser el màxim responsable que Rajoy sigui avui president. «Si una casa té goteres, s'arreglen les goteres i el sostre», però «no és necessari ensorrar la casa», va alertar Rivera, que va afegir que calen líders «que ajudin a arreglar la casa», i Catalunya també és una part d'aquesta casa.

I és que, per a Rivera, l'«únic objectiu de Podem és destrossar el PSOE i no millorar Espanya amb propostes fracassades, velles i obsoletes que no són cap solució». «Surti de l'autobús i torni a la Cambra», li va recomanar.

En tot cas, el líder de Cs va tancar la porta a una entesa amb Podem i el PSOE que impliqui un pacte amb els partits independentistes, el que en la pràctica inhabilita gairebé una alternativa a Rajoy. «Aquí Ciutadans mai no hi serà», va garantir.

Per part seva, Rajoy va destacar que el fracàs de la moció contra ell mostra el rebuig a «radicals, extremistes i persones amb comportaments bastant poc saludables per al temps en què vivim».



Rajoy, satisfet

En declaracions en abandonar l'hemicicle després de la votació de la moció, Rajoy va admetre estar satisfet pel resultat, amb el qual la «immensa majoria» de la Cambra va rebutjar la iniciativa de Podem, i sobretot «animat» per continuar fent la seva tasca, que «no és fàcil però que cada vegada dóna millors resultats». El resultat, va dir, implica que el seu govern podrà seguir treballant, perquè, amb motiu d'aquest debat, han estat al Congrés dos dies, però «la vida, com és lògic i per sort, continua», i en aquest temps s'han sabut noves dades econòmiques «bones».

Va insistir en aquest context en la seva tesi, defensada en aquest debat, que l'estabilitat política és necessària perquè la recuperació continuï, i va recordar l'últim pronòstic del Banc d'Espanya.

Rajoy va celebrar així que l'organisme regulador hagi elevat al 3,1 % la previsió de creixement per a aquest any, fet que suposa que Espanya creixerà quatre anys seguits i tres d'ells per sobre del 3%. Rajoy va recordar així mateix que l'objectiu del seu govern és assolir el 2020 els vint milions d'ocupats, i si això s'aconsegueix, augmentaran els recursos per destinar a partides en sanitat, educació i altres àrees, que és «el que vol la gent».