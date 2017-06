La detecció de les ones gravitacionals repel Princesa d'Astúries

El projecte LIGO, que ha permès la detecció directa de les ondulacions de l'espai-temps anticipades fa un segle per Einstein amb la seva Teoria General de la Relativitat, va obtenir ahir el Premi Princesa d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica per haver donat resposta a «un dels reptes més importants de la física en tota la seva història».

Tres dels impulsors d'aquest «repte tecnològic de primera magnitud», els físics nord-americans Rainer Weiss, Kip Thorne i Barry Barish, també han estat reconeguts amb aquest guardó decidit ahir a Oviedo, el setè dels vuit que anualment concedeix la Fundació Princesa d'Astúries.

L'acta del jurat incideix que amb aquesta distinció es reconeix tant el tarannà individual com el col·lectiu d'un projecte investigador en el qual treballen més d'un miler d'investigadors d'un centenar d'institucions i investigacions de 18 països i que ha permès «observar col·lisions de forats negres molt massius que van ocórrer fa més de mil milions d'anys».

«La detecció d'ones gravitacionals obre una nova finestra per a l'estudi de l'univers que permetrà descobrir nous fenòmens i arribar a regions de l'espai-temps no accessibles amb les tècniques actuals», destaca el jurat en l'acta de la decisió. Fins ara, l'astronomia es basava en la llum, les ones de ràdio o els raigs X, mentre que ara les ones gravitacionals (les ondulacions que es donen en l'espai-temps) guanyen terreny perquè són absorbides molt fàcilment per la matèria existent, de manera que són pràcticament transparents a l'univers.

Per a la seva detecció i estudi, els físics Rainer Weiss i Dip S. Thorne, a més de Ronald Drever, van proposar els anys 80 la construcció del Laboratori d'Interferometria d'Ones Gravitacionals.