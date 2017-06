El Govern proposa un consell d'alcaldes per desencallar la situació al Lluçanès

El departament de Governació va lliurar ahir al Parlament, a través del grup parlamentari de Junts pel Sí, la proposta de resolució de reconeixement de l'àmbit del Lluçanès.

Segons ha pogut saber l'ACN, el Govern, com a prova pilot, proposa la creació d'un Consell d'Alcaldes que es crearia a partir de l'adscripció voluntària dels tretze municipis, en un termini de fins a tres mesos. Mentre que el Consell d'Alcaldes seria l'òrgan de govern, el Consorci del Lluçanès actuaria com a òrgan executor. En aquest sentit, seria el consell qui definiria les línies estratègiques i els plans de treball a dur a terme en els propers anys, i Governació prendria el compromís de garantir-ne el finançament. El Govern veu aquesta proposta com una manera de desencallar la situació resultant de la consulta sobre la creació de la comarca del Lluçanès del 26 de juliol del 2015. El resultat, de complicada gestió, deixava un panorama en què vuit municipis van apostar pel «sí», mentre que en cinc va guanyar el «no».

Quant al finançament, el Govern proposa la creació d'una taula conjunta entre el Consell d'Alcaldes i la Secretaria d'Administracions Locals, que serà qui avaluarà les propostes per preservar els criteris d'eficiència, evitar les duplicitats i garantir-ne la sostenibilitat. La prova pilot ha de permetre als tretze municipis poder seguir treballant amb els consells comarcals del Bages, Berguedà i Osona, i fins i tot hauria de permetre fer-ho amb altres municipis que no formen part del Lluçanès.