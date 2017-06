Granados surt de la presó després de pagar 400.000 euros

L'exconseller madrileny Francisco Granados ha sortit avui de la presó d'Estremera 31 mesos després de ser empresonat pel cas Púnica, i ha dit als periodistes que demanarà "responsabilitats" a la Unitat Central Operativa ( UCO) de la Guàrdia Civil o a la Fiscalia pels informes contra ell.

Granados ha sortit de la presó després d'abonar, amb les propietats presentades com a aval pels seus familiars, la fiança de 400.000 euros que li va imposar el jutge Eloy Velasco, instructor del cas Púnica, en què se li imputen els delictes de blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal, tràfic d'influències, suborn, malversació, prevaricació i frau.

En sortir de presó Granados ha criticat durament els informes de la Guàrdia Civil que l'impliquen en aquest cas de corrupció i ha anunciat que els anirà "desmuntant un per un".

L'exconseller fins i tot ha dubtat que la trama Púnica de corrupció existeixi: "Després de llegir moltes parts del sumari, les que no estan encara en secret, després veure tot això jo no sé si existeix. Crec que no, però per descomptat si hi ni formo part d'aquesta trama ni per descomptat sóc ni de bon tros el cap ".