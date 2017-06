En marxa l'operatiu de suport i vigilància de la 'Campanya de la Sega' 2017

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació posa en funcionament des d'aquest dijous al migdia la 'Campanya de la Sega', un operatiu especial de suport al món rural que pretén reduir el nombre d'incendis i minimitzar-ne els danys. Aquest operatiu especial format per més d'un centenar d'efectius se suma a les jornades de formació adreçades a pagesos i les trobades informatives que tenen lloc a diferents consells comarcals. El dispositiu es duu a terme per sisè any consecutiu per prevenir incendis i abasta unes 250.000 hectàrees situades principalment a Lleida, Tarragona i la Catalunya Central. El nombre d'incendis durant l'activitat de la sega s'ha reduït en un 30% durant els darrers 5 anys.

Els treballs de la sega són una activitat agrària amb risc d'incendi, bàsicament perquè es duen a terme a temperatures molt elevades, humitats baixes i amb una vegetació fàcilment inflamable. El dispositiu de vigilància està format per efectius del cos d'Agents Rurals de les set comarques afectades, membres del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) de Forestal Catalana i representants d'Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que també participen en la vigilància d'acord amb la seva disponibilitat.

Concretament, el dispositiu abasta 250.000 hectàrees situades en les principals zones cerealístiques de Lleida, Tarragona i la Catalunya Central i es concentra a les comarques de l'Anoia, el Bages, la Conca de Barberà, la Segarra, el Solsonès, la Noguera i l'Urgell. Tots els efectius duen a terme un desplegament radial i realitzen uns itineraris diaris per intentar cobrir el màxim de territori. També hi participa el Grup de Suport Aeri dels Agents Rurals com una eina essencial per millorar la detecció de columnes de fum i la coordinació dels efectius terrestres.



Reducció d'un 30% dels incendis durant l'activitat de la sega

La implicació dels pagesos en els darrers anys ha fet possible reduir el nombre d'incendis originats durant l'activitat de la sega. Així, en zones de Catalunya considerades cerealístiques, s'ha constatat una reducció del nombre d'incendis al voltant del 30% de mitjana en els darrers 5 anys.

Només un 46% dels incendis que s'inicien en un terreny agrícola vinculat a la campanya de la sega tenen l'origen en les treballs pròpiament de recol·lecció. Així, burilles, llamps, accidents o treballs mecànics o forestals representen el 54% de les causes dels incendis agrícoles.