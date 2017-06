Les monitores de Ripoll qualifiquen d'accident l'ofegament d'una nena

Les quatre monitores de la piscina de Ripoll on el 19 de maig es va ofegar una nena de quatre anys van declarar ahir que «totes feien de tot i eren responsables de tot», i van assegurar que el que va passar va ser un «accident», encara que només van contestar a les preguntes dels seus advocats.

Les quatre monitores i el responsable de la piscina municipal van declarar ahir com a investigats per la mort de la nena, que, segons la seva declaració, va ser un «accident» i ells no van cometre «cap error».

Els cinc investigats per un delicte d'homicidi imprudent van declarar ahir davant de la jutge del Jutjat d'Instrucció de Ripoll que investiga el cas. Les monitores, visiblement afectades, van mantenir que totes feien «de tot i eren responsables de tot», amb la qual cosa ensenyaven a nedar els nens i els acompanyaven als vestidors, però també eren les socorristes de les instal·lacions. Aquestes afirmacions van reforçar la creença de les acusacions particulars –del pare i de la mare de la menor– que hi va haver una negligència, tenint en compte que l'única mesura de seguretat que tenia la víctima era un flotador dels coneguts com a xurros i que no es va detectar la seva desaparició fins que el seu grup escolar ja era als vestidors.

L'advocat de tres de les monitores, Francesc Jofresa, va mantenir que «el que va passar és un cas fortuït, un accident, i no hi ha negligència, i encara menys una negligència greu de cap de les persones, que van actuar amb total correcció».

L'advocat del pare de la víctima, Carles Monguilod, creu que al personal de la piscina se li podia exigir l'obligació d'estar especialment atent, especialment si es té en compte que el reflex dels vidres de la instal·lació a l'aigua impedeix veure bé el fons, tal com indiquen en el seu informe els Mossos d'Esquadra.

Els advocats dels pares van quedar «sorpresos, preocupats i intranquils», segons Monguilod, pel fet que cap dels imputats reconegués cap error, asseguressin «que tot va funcionar bé i no considerin necessari rectificar ni cor-regir res». Les acusacions particulars sol·licitaran a la jutge que l'Ajuntament i l'escola amb la qual la nena feia les classes de piscina siguin requerits perquè compareguin en la causa, inicialment com a responsables civils.

La mort de l'alumna de l'escola Pirineu de Campdevànol va passar durant l'activitat extraescolar de natació en la qual participava el centre, com fan gairebé tots els de la comarca des de fa anys.