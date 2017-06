Puigdemont justifica l'abstenció del PDeCAT

? El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, va destacar, davant la moció de censura presentada per Podem al Congrés per fer fora Mariano Rajoy de la presidència, la «impotència» dels que intenten articular una alternativa davant de «l'hegemonia del Partit Popular i Ciutadans, amb el suport del PSOE». A la sessió de control al Govern al Parlament, el líder de Catalunya Sí que Es Pot, Lluís Rabell, va retreure a Puigdemont que el PDeCAT decidís abstenir-se en la moció de censura plantejada per Podem per intentar posar fi al Govern de Mariano Rajoy. Però el President català va voler destacar que el debat de la moció de censura, que va començar dimarts i va continuar ahir al Congrés dels Diputats, li «agafa una mica lluny» i que el seu grup polític és Junts pel Sí (PDeCAT i ERC), que com a tal no té cap tipus de representació a la cambra baixa, va esgrimir.

En tot cas, des del «respecte al que decideixi la política espanyola», Puigdemont va destacar la «impotència de l'alternativa a l'hegemonia de la coalició de Partit Popular i Ciutadans, amb el suport del PSOE, que s'està empetitint cada cop més en lloc d'engrandir-se».