Puigdemont vincula independència amb un increment del benestar

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, va lligar ahir la reivindicació d'un Estat independent per a Catalunya a la millora del benestar social dels catalans, mentre que l'oposició li va exigir que prioritzi la lluita contra la pobresa en lloc del procés sobiranista.

Puigdemont va comparèixer davant el ple del Parlament per fer balanç del compliment dels compromisos adquirits en el debat parlamentari sobre la pobresa celebrat fa un any. En el debat d'ahir, hi van voler intervenir els primers espases tant del Govern com de la majoria dels grups de l'oposició, en un intent de donar importància als continguts tractats.

El primer d'intervenir va ser Puigdemont, que va destacar que la construcció d'un Estat independent «no és un caprici, sinó una necessitat» per poder donar resposta a les necessitats bàsiques dels catalans a través dels serveis socials. Puigdemont va assenyalar que els indicadors de pobresa han millorat en l'últim any, encara que va admetre que la inversió en serveis socials no està al nivell dels països «avançats» de l'entorn.

En aquest sentit, va calcular que caldria augmentar en 11.300 milions el pressupost de la Generalitat en matèria social per equiparar-se als països europeus més avançats, però va destacar que si això no és possible és «pel dèficit fiscal brutal» que pateix la Generalitat. «Catalunya genera els recursos, té prou capacitat per tenir un estat del benestar així de potent, però els recursos se'n van per finançar altres despeses que no coneixem o, les que coneixem, no ens agraden», va esgrimir.

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va criticar el «triomfalisme» de Puigdemont, la seva falta d'«autocrítica» i la seva «criminalització» de la solidaritat amb la resta d'Espanya: «Estan tot el dia parlant de construir un Estat -independent– quan el que fan és desmantellar l'Estat del benestar», va denunciar.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va acusar Puigdemont d'«insensibilitat» en prioritzar el procés independentista a la lluita contra la pobresa i «no haver fet realitat» els mandats parlamentaris «més necessaris» del ple sobre la pobresa de fa un any.

Per part de Catalunya Sí que Es Pot, la diputada Marta Ribas va considerar que el Govern ha «incomplert» compromisos adquirits, pel que no hi pot haver «ni satisfacció ni autocomplaença», i va denunciar que, en matèria d'emergència social, «se'ls nota massa que no és la seva prioritat».

El president del PPC, Xavier García Albiol, va retreure al President català que hagi «abandonat» no només els catalans «no independentistes», sinó també aquells que «pitjor ho passen» amb la crisi econòmica, i va criticar que el Govern «culpi de manera sistemàtica» el govern de l'Estat.

En canvi, i en sintonia amb Puigdemont, la diputada de la CUP Gabriela Serra va reivindicar la necessitat de crear una república catalana amb recursos suficients per prioritzar les polítiques contra la pobresa i evitar les seves causes.

També hi va intervenir la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, que va reafirmar el compromís del Govern per començar a implantar la Renda Garantida de Ciutadania a partir del 15 de setembre per a les persones en situació de pobresa. Per a JxS, la diputada Anna Figueras va criticar la «demagògia» de l'oposició, a la qual va recriminar que «s'atribueixi els èxits» del govern en lluita contra la pobresa.