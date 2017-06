Rafael Hernando fa plorar la portaveu de Podem

Unes paraules de Rafael Hernando, portaveu del PP al Congrés, dirigides a Pablo Iglesias, líder de Podem, durant la segona jornada de la moció de censura, van provocar que la portaveu d'aquest partit, Irene Montero, no pogués evitar les llàgrimes, i van causar gran indignació entre els diputats de la formació.

Concretament, Hernando va assegurar que «hi ha qui diu que va estar millor la senyora Montero que vostè, però jo no diré això perquè, si no, no sé què provocaré en aquesta relació». Després d'aquest comentari van començar els xiulets i els cops a les taules dels escons. Montero va negar amb el cap sense poder evitar les llàgrimes, mentre Iglesias feia gestos de desaprovació.

Vista la reacció que havia causat entre els diputats de Podem, i especialment a Montero, Hernando va intentar matisar: «si vostè s'ha molestat i s'ha ofès per les meves últimes paraules, li demano excuses. Jo parlava d'una relació simplement política. Tinc una gran estima per la seva portaveu –dirigint-se a Iglesias. Crec que és una bona portaveu i crec que li queden moltes coses per fer en aquesta cambra».

Les reaccions contra Hernando no es van fer esperar. Primer, el líder de Podem va contestar al Congrés: «miri, senyor Hernando, si al seu estil parlamentari jo li dono una rèplica excessiva aquí, crec que estaria legitimant una manera de fer parlamentarisme que no es mereix aquesta cambra».

D'altra banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va escriure a Twitter que «el masclisme caspós d'Hernando és proporcional al nivell de podridura del seu partit», mentre que el líder d'IU, Alberto Garzón, va assenyalar a la mateixa xarxa social que «quan un escolta discursos com els de Rafael Hernando, el millor que es pot fer és ignorar-los».