Romeva afirma que hi haurà una comissió internacional per validar el referèndum

El conseller d'Afers Estrangers i Transparència, Raül Romeva, ha afirmat avui que es crearà una comissió internacional per validar i supervisar el referèndum d'autodeterminació que el Govern desitja convocar l'1 d'octubre.

Segons ha indicat el conseller Raül Romeva en declaracions a Catalunya Ràdio, a final de mes es coneixeran "els detalls" de l'organització del referèndum que prepara el Govern català, que es veuran traduïts o bé en una llei de referèndum o a la llei de transitorietat jurídica.

Ha confirmat, això no obstant, que hi haurà una comissió internacional d'experts que tindrà com a finalitat supervisar l'organització i celebració del referèndum, així com validar els seus resultats.

Aquesta comissió estarà integrada per experts en àmbits diferents, "des de juristes fins a observadors del seguiment periodístic", ha indicat el conseller d'Afers Estrangers, que ha explicat que hi ha voluntat d'"estar oberts que vingui qui ho desitgi" per formar part d'aquest òrgan de supervisió i validació.

Romeva ha explicat que, des del seu departament, s'estan analitzant des de fa temps diferents models de processos constituents perquè, si guanyés el 'sí' en el referèndum, "caldrà posar en marxa un procés constituent propi" a Catalunya.

"Els últims anys han proliferat els nous Estats a Europa, això és el normal", ha recalcat el conseller d'Afers Estrangers i Transparència abans d'insistir que el referèndum "serà molt semblant" a consultes electorals anteriors.

Segons Romeva, la borsa de 2.500 funcionaris voluntaris per actuar com a agents electorals, que va ser anunciada ahir, "és un tema que no ha de preocupar, qui amenaça no som els que volem votar", ha puntualitzat, al mateix temps que ha assegurat que "es farà el que ha fet sempre".

Sobre els catalans que estan a l'exterior, que es calcula que són uns 200.000, Romeva ha recordat que "fins ara s'han sentit maltractats en els processos electorals viscuts anteriorment", cosa que ha atribuït "a l'obstrucció explícita de les institucions de l'Estat espanyol".

"És gent que té motius per sentir una preocupació enorme i un gran malestar", ha indicat, abans de recordar que des dels departaments de Governació i d'Acció Exterior es treballa a implementar el vot electrònic com a principal eina per superar les dificultats que tenen els catalans que viuen a l'exterior per poder exercir el seu dret al vot.