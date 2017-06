Ascendeixen a 30 la xifra de morts en l'incendi de Londres

Almenys 30 persones van morir en l'incendi desencadenat dimecres en una torre residencial a l'oest de Londres, segons ha confirmat avui el comandant Stuart Cundy, de la Policia Metropolitana de Londres. En una compareixença davant els mitjans, l'alt comandament policial ha assenyalat a més que "en aquests moments, no hi ha res que suggereixi que el foc va ser provocat deliberadament" i ha indicat que "tristament" no esperen "trobar més supervivents".

En el sinistre ocorregut a la matinada del 14 de juny, a la torre Grenfell, un bloc de 24 plantes i 120 habitatges, situat a l'oest de la capital, encara hi resten 76 persones "desaparegudes", segons les estimacions dels mitjans.

Pel que fa a l'últim comunicat sanitari en relació als ferits, 24 persones segueixen hospitalitzades, de les quals 12 en "estat crític", en quatre centres mèdics de la capital, segons ha recordat Cundy.

El responsable policial va indicar que la investigació de Scotland Yard intentarà aclarir què va passar, si bé va puntualitzar que no hi ha res que indiqui que l'incendi fos provocat. "Tristament, com ja vam dir, sempre vam saber que la xifra de morts augmentaria i ara podem dir que, a hores d'ara, sabem que almenys 30 persones han mort", ha corroborat el comandant, que ha precisat que entre aquests morts "s'hi inclou una persona que havia estat traslladada a un hospital i que ha mort malgrat les cures oferts pels sanitaris del NHS (Servei Nacional de Salut públic) ".

Dotze d'aquestes víctimes mortals han estat ja traslladades al dipòsit de cadàvers, mentre que altres cadàvers "tristament" continuen dins l'immoble sinistrat, va revelar Cundy. El comandant ha indicat també que ara mateix ja "no hi ha més focus de foc" dins de la torre.

En la seva intervenció, Cundy va anticipar que a causa de les condicions en què es troba l'immoble calcinat, als serveis d'emergència els portarà "un temps considerable" completar les seves tasques de recerca.