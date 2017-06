El govern espanyol replica a Puigdemont que no pot condicionar el format de la seva compareixença al Congrés

El govern espanyol ha replicat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no té la potestat de condicionar el format de la compareixença que vol fer al Congrés. L'equip de Mariano Rajoy reacciona així a la carta que Puigdemont ha enviat a la presidenta del Congrés, Ana Pastor, en la qual li demanar comparèixer a la cambra baixa espanyola per fer un debat sobre el referèndum, però sense votació. L'executiu espanyol celebra que Puigdemont hagi canviat d'opinió pel que fa a explicar-se al Congrés, però li recorda que qui decideix el format és precisament la cambra i que "no pot posar obstacles" a que els diputats expressin la seva opinió "a través d'una votació parlamentària".

En un comunicat, el govern espanyol ha especificat que les votacions són, "precisament, la forma en què els legítims representants de la sobirania nacional expressen la posició política sobre els assumptes que afecten el conjunt del poble espanyol".

En tot cas, celebra que Puigdemont vulgui ara anar al Congrés a explicar tant el referèndum com "el contingut de l'anomenada Llei de Transitorietat en què treballen", així com "totes i cadascuna de les decisions que pensa adoptar si l'Estat no s'avé a complir les seves exigències".

Puigdemont intenta explicar-se al Congrés sense passar per una votació i a la carta que ha enviat a Pastor ho argument amb frase com ara: "És sabut que el Congrés ha tractat, al llarg d'aquests últims anys, propostes formulades per diferents grups parlamentaris catalans per resoldre les demandes majoritàries dels ciutadans de Catalunya. Lamentablement, aquestes aspiracions legítimes i majoritàries sempre han estat rebutjades, retallades o incomplertes".

Per això defensa que "no és raonable" tornar a formular propostes que estan destinades a la mateixa sort, és a dir, que rebutja sotmetre el referèndum a una votació del Congrés. En canvi, el president de la Generalitat defensa que els diputats "puguin escoltar, en tant que màxim responsable institucional de Catalunya, les raons per les quals hem arribat fins aquí i per què el meu govern va sol·licitar diàleg sobre la proposta del referèndum amb el govern espanyol".