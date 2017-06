L'accés a la sanitat torna a ser universal amb el vot en contra del PP i l'abstenció de Cs

El Parlament va aprovar ahir la llei d'universalització a l'assistència sanitària, que «blinda el dret» d'accés al sistema públic a tots els residents a Catalunya, independentment de la seva situació administrativa, i amb la qual s'esquiva el reial decret del 2012 del govern del PP que la limita.

El projecte de llei del Govern d'universalització de l'assistència sanitària, a càrrec dels fons públics a través del Servei Català de la Salut, va tenir el vot a favor de Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí que es Pot i la CUP, mentre que Ciutadans es va abstenir i el PP va votar-hi en contra.

D'acord amb la nova llei, tots els residents a Catalunya tenen dret a l'assistència sanitària, i els ciutadans que no siguin beneficiaris del sistema nacional de salut podran accedir a la sanitat si acrediten la seva residència mitjançant l'empadronament, encara que també s'establiran altres mecanismes d'acreditació.

Aquests altres mecanismes d'acreditació es fixaran en un reglament que desenvoluparà la llei, previst per d'aquí a tres mesos com a màxim, davant les dificultats d'empadronament d'alguns col·lectius com els que es troben en situació d'exclusió social, ha precisat el conseller de Salut, Toni Comín, als mitjans.

Comín va destacar que la nova norma que ha promogut el Govern incorpora diverses novetats, com el «blindatge per llei» a l'assistència sanitària pública per a tots els residents, l'eliminació dels tres mesos de carència per poder accedir a la sanitat o la de garantir la cobertura als catalans que viuen a l'estranger quan tornin a Catalunya.

La diputada del PPC Marisa Xandri va argumentar l'oposició del seu partit a aquesta llei a causa, bàsicament, de quatre motius: perquè no és sostenible, és una llei paral·lela a la del Govern del PP, per falta de consens i per una qüestió de «justícia social», ja que la nova norma «obre la porta al turisme sanitari i als immigrants irregulars».

La diputada de JxS Montserrat Candini, que va ser a més la ponent relatora de la llei, va retreure a Xandri que parli de sostenibilitat: «són sostenibles les autopistes radials de Madrid? I el Castor? Cal tenir una mica de cura», va etzibar a la diputada popular.