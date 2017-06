May promet que l'incendi a l'edifici de Londres s'investigarà a «fons»

La primera ministra britànica, Theresa May, va assegurar ahir que hi haurà una investigació oficial per aclarir «a fons» l'origen de l'incendi d'una torre residencial de Londres, que ha deixat, fins ara, 17 morts confirmades.

May va realitzar ahir una visita privada al barri de North Kensington, a l'oest de la capital, on la torre Grenfell –un bloc d'habitatges de 24 plantes– va cremar la matinada de dimecres, sense que encara es conegui la causa del sinistre.

En una declaració a la BBC des del seu despatx de Downing Street, May va assegurar que les circumstàncies d'aquesta «terrible tragèdia» s'investigaran «adequadament» fins a obtenir «totes les respostes», després de les queixes d'alguns veïns sobre la seguretat de l'edifici. S'estima que la investigació oficial, que es realitzarà al marge de la policial, pot ser presidida per un jutge i tindria testimonis de les autoritats locals, la constructora de l'edifici, residents i familiars de les víctimes.

«Els serveis d'emergència m'han dit que la manera en què el foc es va propagar i va calar l'edifici va ser ràpida, ferotge, inesperada», va afirmar la cap de l'Executiu després conversar amb efectius de la policia i la Brigada de Bombers.

També va visitar la zona, que roman acordonada, el líder laborista, Jeremy Corbyn, que va afirmar que «la veritat ha de sortir a la llum i sortirà», després de conversar amb voluntaris que col·laboren en les tasques d'ajuda als afectats.

Per la seva banda, equips especialitzats de la Brigada de Bombers de Londres s'afanyaven en les tasques de recerca i rescat a la torre sinistrada, un procés que preveuen durarà «setmanes».