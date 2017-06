El pare del nord-americà alliberat en coma rebutja la versió coreana

El pare del ciutadà nord-americà Otto Warmbier, alliberat dimarts després de 17 mesos detingut a Corea del Nord, va rebutjar ahir la versió de les autoritats nord-coreanes sobre el coma que té el seu fill.

El règim de Pyongyang sosté que Warmbier, de 22 anys, va tenir un brot de botulisme i li van donar una pastilla per dormir, però no es va tornar a despertar.

«Fins i tot si creus la seva explicació de botulisme i una pastilla per dormir que causa un coma, i nosaltres no ho creiem, no hi ha excusa perquè qualsevol nació civilitzada li negués tractament mèdic», va dir Fred Warmbier en una roda de premsa a l'escola d'educació secundària en la qual es va graduar el seu fill a Cincinnati, a l'estat d'Ohio.